رئيس حزب المصريين: معرض العلمين للطيران والفضاء شهادة نجاح جديدة للجمهورية الجديدة

أشاد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب "المصريين"، بالافتتاح المشرف للنسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية قبرص، مؤكدًا أن هذا الحدث العالمي يجسد بوضوح المكانة الكبيرة التي باتت تحتلها مصر على خريطة الفاعليات الدولية الكبرى.

وأكد "أبو العطا"، في بيان، أن اختيار مدينة العلمين الجديدة لاحتضان هذا المعرض الدولي الضخْم يرسخ نجاح الدولة المصرية في تحويل الساحل الشمالي الغربي إلى منصة عالمية للاستثمار والسياحة وصناعة المؤتمرات الكبرى، مشيرًا إلى أن مشاركة نخبة من أبرز الدول الشقيقة والصديقة بعروضها الجوية المتطورة تعكس مدى ثقة المجتمع الدولي في الأمن والاستقرار الذي تعيشه مصر، فضلاً عن كفاءة وقدرات القوات المسلحة المصرية الباسلة.

يجسد مكانة مصر المتصاعدة على خريطة الفعاليات الدولية

وثمن رئيس حزب المصريين، اللقاءات والجولات التفقدية للرئيس السيسي، لا سيما ما يتعلق باستعراض أحدث الابتكارات والصناعات الدفاعية والمدنية وفي مقدمتها جهود الهيئة العربية للتصنيع، مشددًا على أهمية هذه المعارض في فتح أفاق جديدة للتعاون ونقل وتوطين تكنولوجيا الطيران والفضاء الحديثة.

ولفت إلى دلالات الحضور المشترك مع رئيس جمهورية قبرص، وما يعكسه ذلك من عمق وقوة الشراكات الاستراتيجية الإقليمية والدولية التي تقودها القيادة السياسية بحكمة واقتدار، مؤكدًا أن معرض العلمين للطيران والفضاء ليس مجرد عرض عسكري أو مدني، بل هو شهادة نجاح جديدة للجمهورية الجديدة في تنظيم الفعاليات الاستثنائية التي تليق بمصر ومكانتها التاريخية والحضارية.