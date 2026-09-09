المؤتمر: الآراء الشخصية لأعضاء الهيئة البرلمانية لا تمثل الموقف الرسمي للحزب

أكد حزب المؤتمر ، على احترامه الكامل لحق أعضاء هيئته البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ ، في التعبير عن آرائهم ومواقفهم الشخصية تجاه مختلف القضايا والموضوعات المطروحة على الساحة، وذلك في إطار الالتزام بمبادئ الحزب وثوابته ومنهجه وسياساته العامة.

وأوضح الحزب، في بيان له اليوم، أن ما يصدر عن أعضاء الهيئة البرلمانية من آراء أو تصريحات بصفاتهم الشخصية لا يُعد بالضرورة تعبيرًا عن الموقف الرسمي لحزب المؤتمر، ولا يجوز نسبته إلى الحزب إلا إذا صدر عبر قنواته الرسمية والمعتمدة.

وشدد حزب المؤتمر ، على أن المواقف والبيانات والتصريحات التي تعبر رسميًا عن رؤية الحزب وتوجهاته وسياساته تصدر فقط من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، وبعد اعتمادها من رئيس الحزب، وفي مقدمتها الصفحة الرسمية لحزب المؤتمر.

ولفت الحزب ، إلى أن أي موقف أو تصريح يتعارض مع مبادئ الحزب أو ثوابته أو منهجه أو سياساته المعلنة يُعد مخالفة تنظيمية، ويتم التعامل معه وفقًا لأحكام وضوابط اللائحة الداخلية للحزب.