 دليل إنقاذ الآيفون: كيف تمسح بياناتك وجهازك مقفل أو لا يستجيب؟

قبل التخلي عن هاتف آيفون سواء بالبيع، أو الاستبدال، أو إهدائه لشخص آخر يعد من الضروري مسح جميع بياناتك الشخصية وحساباتك تمامًا.
تضمن لك عملية إعادة ضبط المصنع محو الصور، والرسائل، والإعدادات، والحسابات بالكامل، مما يعيد الهاتف إلى حالته الأصلية وكأنه جديد تمامًا.
إليك دليل مبسط لإعادة تعيين جهازك، إذا كان مقفلاً أو لا يستجيب:
كيفية إعادة ضبط آيفون إلى إعدادات المصنع
- دخول الإعدادات: افتح تطبيق الإعدادات (Settings) ثم اضغط على عام (General).
- بدء طلب التعيين: انزل لأسفل الشاشة واضغط على نقل أو إعادة تعيين iPhone (Transfer or Reset iPhone).
- اختيار المسح الشامل: اضغط على خيار مسح جميع المحتويات والإعدادات (Erase All Content and Settings)، ثم انقر على متابعة (Continue).
- تحديد مصير الشريحة الإلكترونية (eSIM): إذا كان هاتفك يحتوي على شريحة eSIM، فسيظهر لك خياران:
- الاحتفاظ بالشريحة ومسح البيانات (Keep eSIM and Erase Data): اختر هذا إذا كنت ستستمر في استخدام الهاتف.
- حذف الشريحة ومسح البيانات (Delete eSIM and Erase Data): اختر هذا إذا كنت تنوي بيع الهاتف أو إهدائه لشخص آخر.
- تأكيد الهوية: أدخل رمز الدخول (Passcode) الخاص بهاتفك.
- النسخ الاحتياطي (اختياري): سيبدأ الهاتف تلقائياً في إنشاء نسخة احتياطية على iCloud. انتظر حتى ينتهي واضغط على Continue، أو اضغط على تخطي النسخ الاحتياطي (Skip Backup) إذا كنت قد قمت بهذه الخطوة مسبقاً.
- إلغاء قفل التنشيط: أدخل كلمة مرور حساب Apple ID الخاص بك لتعطيل ميزة "العثور على آيفون" (Find My) وقفل التنشيط، ثم اضغط على تم (Done) لبدء عملية المسح فوراً.