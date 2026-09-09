قبل التخلي عن هاتف آيفون سواء بالبيع، أو الاستبدال، أو إهدائه لشخص آخر يعد من الضروري مسح جميع بياناتك الشخصية وحساباتك تمامًا.

تضمن لك عملية إعادة ضبط المصنع محو الصور، والرسائل، والإعدادات، والحسابات بالكامل، مما يعيد الهاتف إلى حالته الأصلية وكأنه جديد تمامًا.

إليك دليل مبسط لإعادة تعيين جهازك، إذا كان مقفلاً أو لا يستجيب:

دليل إنقاذ الآيفون: كيف تمسح بياناتك وجهازك مقفل أو لا يستجيب؟

كيفية إعادة ضبط آيفون إلى إعدادات المصنع