تسريبات برمجية تكشف 5 ميزات احترافية قادمة لكاميرا iPhone 18 Pro في نظام iOS 27

كشفت تسريبات برمجية فحصت الشفرة المصدرية للنسخة التجريبية من نظام "iOS 27" عن استعداد شركة "آبل" (Apple) لإضافة خمس ميزات تصوير احترافية غير مسبوقة لتطبيق الكاميرا في هواتف "iPhone 18 Pro" المرتقبة، بهدف منح المصورين وصناع المحتوى تحكماً يدوياً كاملاً يضاهي الكاميرات السينمائية المتخصصة، وفقاً لما أورده تقرير نشره موقع MacRumors التقني.

نطاقات قياس التعريض

أوضح التقرير، الذي أعده الكاتب هارتلي تشارلتون استناداً إلى تحليل دقيق أجراه المطور "pdfu"، أن أولى الميزات تتمثل في "نطاقات التعريض الضوئي" (Exposure scopes)؛ حيث تتيح الكاميرا عرض الرسم البياني التكراري (Histogram) لبيان مستويات الظلال والإضاءة المفرطة، أو شاشة الأشكال الموجية (Waveform) التي تحدد توزيع الإضاءة بدقة وفق مواقعها في الإطار.

وتتكامل معها الميزة الثانية المعنية بـ "ذروة التركيز" (Focus peaking) لتحديد الأجسام شديدة الوضوح بخطوط ملونة، مع إطلاق تحذيرات بصرية من السطوع الزائد بنمط خطوط مائلة أو شبكة شطرنج لتنبيه المستخدم بتلف تفاصيل الصورة قبل التقاطها.

التركيز اليدوي الحصري

أشار المصدر إلى أن الميزة الثالثة تمنح المستخدمين ميزة "التركيز اليدوي" (Manual focus) وقفل نقطة الفوكس يدوياً على غرار تطبيق "Final Cut Camera" الاحترافي؛ حيث قيدت آبل الشفرة البرمجية المسؤولة عن هذه الوظيفة لتقتصر حصرياً على الأجهزة الجديدة الصادرة بنظام iOS 27 دون الهواتف السابقة.

كما كشفت الشفرة عن ميزة رابعة تتيح "اللقطات المتتالية للمؤقت الذاتي" (Repeated self-timer shots)، والتي تسمح بالتقاط صور متتابعة فور انتهاء العد التنازلي دون انتظار حفظ الصورة السابقة، مما يسهل التقاط صور جماعية وشخصية متتالية بزوايا متنوعة.

تصحيح تشوهات العدسة

وأفاد تقرير موقع MacRumors أن الميزة الخامسة تعد الدليل الأقوى على الترقية العتادية لهاتف iPhone 18 Pro؛ حيث رصد المطور ميزة "معالجة الصور القائمة على فتحة العدسة"، والتي تقوم بتعديل وتصحيح العيوب البصرية للعدسات تلقائياً وفق اتساع أو ضيق فتحة العدسة، بالدمج بين ما يصل إلى أربع نقاط مرجعية، وهو ما يؤكد التوقعات الصناعية الواسعة باحتواء الكاميرا الرئيسية للهاتف على عدسة ذات فتحة متغيرة ميكانيكياً (Variable aperture).

ترقب الإعلان الرسمي في مؤتمر آبل السنوي

ذكر التقرير أن هذه الميزات الخمس غير مفعلة للمستخدمين العاديين في النسخ التجريبية الحالية، مشيراً إلى أن شركة آبل قد تؤجل طرح بعضها للتحديثات اللاحقة، إلا أن ظهورها في الكود قبل ساعات من مؤتمر الشركة السنوي المقرر في 9 سبتمبر 2026 يعزز من مكانة هاتف آيفون 18 برو كأقوى منصة تصوير متنقلة تنتجها الشركة الأمريكية.