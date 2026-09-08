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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آبل تحدد موعد إطلاق iPhone 18 في أول مؤتمر بقيادة رئيسها الجديد

iPhone 18
iPhone 18

حددت شركة "آبل" (Apple) يوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026 موعداً رسمياً لانطلاق مؤتمرها السنوي الأكبر للكشف عن هواتف "iPhone 18" وأول هاتف قابل للطي في تاريخها، في حدث تاريخي يمثل الظهور الأول للرئيس التنفيذي الجديد جون تيرنوس (John Ternus) على مسرح الشركة، وفقاً لما أورده تقرير نشره موقع Yahoo Finance الاقتصادي العالمي.

أول مؤتمر سنوي للمنتجات تحت قيادة جون تيرنوس

أوضح التقرير أن مؤتمر سبتمبر المرتقب يحظى باهتمام استثنائي في وول ستريت وأسواق المال العالمية؛ كونه يدشن الحقبة القيادية الجديدة للمهندس جون تيرنوس بعد توليه منصب الرئيس التنفيذي خلفاً لتيم كوك. 

وتتجه أنظار المستثمرين والمحللين إلى استراتيجية تيرنوس في إدارة منصة الإطلاق وخطط التسعير الجديدة للهواتف الرائدة، في ظل الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف تصنيع رقائق الذاكرة ومعالجات الذكاء الاصطناعي التي تهدد هوامش ربحية الشركة.

الإعلان عن هاتف iPhone Ultra القابل للطي 

أشار المصدر إلى أن المؤتمر سيشهد الإعلان عن حزمة أجهزة ثورية تتصدرها فئة "iPhone 18 Pro" و"iPhone 18 Pro Max" المصنوعة من التيتانيوم، إلى جانب الظهور المنتظر لأول هاتف ذكي قابل للطي تطرحه آبل تحت اسم "iPhone Ultra"، في محاولة جريئة لمنافسة هيمنة سامسونج وهواوي في هذا القطاع سريع النمو، مع تأجيل طرح النسخة الأساسية من هاتف iPhone 18 إلى مطلع العام المقبل لإعادة ترتيب خطوط الإنتاج وسلاسل التوريد.

تحديثات عريضة تشمل ساعات Apple Watch 

بيّن تقرير موقع Yahoo Finance أن جدول الإطلاقات لن يقتصر على الهواتف الذكية؛ حيث تستعد آبل للكشف عن الجيل الجديد من ساعاتها الرياضية والصحية "Apple Watch Series 12" والنسخة الاحترافية "Apple Watch Ultra 4" بميزات تتبع بيومترية متطورة، بالإضافة إلى إطلاق سماعات الأذن اللاسلكية "AirPods 5" المحسنة، لتقديم منظومة بيئية متكاملة لعملاء الشركة حول العالم.

رهانات وول ستريت وتأثير الإطلاقات على سهم آبل

ذكرت التحليلات المالية أن سهم آبل (AAPL) الذي استقر قرب مستويات 324.96 دولاراً يترقب نتائج المؤتمر كمحفز رئيسي لحركة التداول خلال الربع المالي الأخير من العام؛ إذ تراهن المؤسسات الاستثمارية على أن إطلاق فئات هواتف فائقة الفخامة ودمج تقنيات "Apple Intelligence" محلياً سيدفع ملايين المستخدمين لترقية أجهزتهم القديمة وتنشيط دورة المبيعات السنوية في الأسواق الكبرى.

iPhone 18 Apple آبل iPhone

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