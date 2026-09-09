لـ 20 أكتوبر| تأجيل محاكمة 8 متهمين بخلية أوسيم

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم تأجيل محاكمة 8 متهمين في القضية 8926 لسنة 2026، جنايات أوسيم، لجلسة 20 أكتوبر لسماع الشهود.

ويواجه المتهم الأول تهم تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، كما وجه للمتهمين من الثاني وحتى الأخير الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.