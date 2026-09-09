كان بيهزر.. القبض على سائق سيارة ميكروباص لوّح بسلاح أبيض في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالتلويح بسلاح أبيض حال قيادته للسيارة بالشرقية.





بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "الميكروباص" الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (سائق "يحمل رخصة قيادة سارية" مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر) ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه منذ عام حال سيره بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر بقصد المزاح ، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

تم التحفظ على السيارة “الميكروباص” واتخاذ الإجراءات القانونية.