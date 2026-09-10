ياسر ريان: صفقات الأهلي عليها علامات استفهام.. ولا أعلم مركز زيزو في الملعب

انتقد ياسر ريان، نجم النادي الأهلي السابق، الأوضاع الفنية داخل الفريق، مؤكدًا أن كثرة عدد اللاعبين في القائمة أصبحت أمرًا مثيرًا للدهشة ولا تصب في مصلحة النادي خلال الفترة الحالية.

وقال ياسر ريان، نجم النادي الأهلي السابق في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:"عدد اللاعبين في الأهلي مثير جدًا، وهذا الأمر لا يفيد النادي في الوقت الحالي".

وأضاف:"إدارة حسين عموتة للمباريات عليها علامات استفهام كثيرة، وهذا الأمر واضح بالنسبة لي منذ مباراة الشرقية إنبي".

وتابع:"تواجد محمد الشناوي في تشكيل الأهلي أمر غريب بالنسبة لي، كما أن إمام عاشور غير جاهز تمامًا في الوقت الحالي".

وأردف:"لا أعلم ما هو مركز زيزو في الملعب، ولم أشعر ببصمة أو تأثير واضح لأي لاعب في الأهلي".

واختتم ياسر ريان تصريحاته قائلًا:"منصف بقرار وبن جديدة لاعبان عاديان، وأرى أن اللاعب المصري أفضل منهما، وهناك علامات استفهام كبيرة على صفقات الأهلي حتى الآن، وكذلك على إدارة عموتة للمباريات".