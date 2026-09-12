بمناسبة المدارس.. طريقة عمل كاندي صحي للأطفال في البيت

الكاندي من الحلويات التي يعشق تناولها الأطفال فهو يتمتع بمذاق شهي و مختلف ويمكنك تطبيقه في المنزل بمكونات صحية و تقديمه لأطفالك خلال العام الدراسي الجديد.

قدمت الشيف ساندرا مكاري، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كاندي صحي فيما يلي…



مقادير كاندي صحي للأطفال

● 1 كوب توت أزرق

● 2 ملعقة كبيرة زبادي يوناني

● عسل

● 3 ملعقة كبيرة جيلاتين



طريقة تحضير كاندي صحي للأطفال

فى بولة يوضع توت , عسل و تضرب المكونات

ثم يضاف زبادي , جيلاتين و تقلب المكونات

تصفى المكونات

توضع المكونات فى كسارولة على النار مع استمرار التقليب

ترفع المكونات من على النار لتهدأ قليلاً

توضع في قوالب سيليكون حسب الرغبة

توضع في الثلاجة حتى تتماسك ثم تقدم.