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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

دراسة تكشف عادة قد تقلل من خطر الوفاة بأمراض القلب بنسبة 39%

القلب
القلب
نهى هجرس

عندما يتعلق الأمر بتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فإن العديد من العادات يمكن أن تساعدك في ذلك، تشير الأبحاث إلى أن تنظيف الأسنان بالفرشاة بانتظام، وتناول الكثير من الأطعمة النباتية، وممارسة الرياضة بانتظام، كلها عوامل تساعد في دعم صحة القلب.

وكما تشير إحدى الدراسات الجديدة، فإن عادة معينة قد تساعدك أكثر مما تدرك

وقد أجرت دراسة تحليلية حديثة نُشرت في المجلة الأمريكية لأدوية القلب والأوعية الدموية  تحليلاً للبيانات من تسع دراسات شملت أكثر من 480 ألف بالغ، ووجدت أن الأشخاص الذين يصعدون السلالم بانتظام كانوا أقل عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 39% وأقل عرضة للوفاة لأي سبب بنسبة 24% على مدى فترة متابعة متوسطة مدتها 14 عامًا، مقارنة بأولئك الذين يصعدون السلالم بشكل أقل تكرارًا

كما ارتبط صعود الدرج بانخفاض احتمالية الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وفشل القلب .

وجد الباحثون أن صعود الدرج يرتبط بانخفاض خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 0.61، ما يعني أن الأشخاص الذين يصعدون الدرج بانتظام أقل عرضة بنسبة 39% للوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، كما وجدوا انخفاضًا في خطر الوفاة لأي سبب بنسبة 24%، أي بانخفاض خطر الوفاة لأي سبب بنسبة 0.76.

كما وجدت أربع من الدراسات الخمس التي فحصت أمراض القلب والأوعية الدموية ارتباطات إيجابية بين صعود الدرج وانخفاض معدلات الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وفشل القلب.

بحثت دراستان فيما إذا كان صعود الدرج بشكل متكرر يُحقق فوائد صحية أكبر، وخلصتا إلى أن زيادة عدد مرات صعود الدرج ترتبط بانخفاض معدل الوفيات لأي سبب، وكانت إحدى هاتين الدراستين الأكبر في التحليل، وقد حددت حدًا أقصى محتملًا للفائدة، حيث يبدو أن أقصى فائدة تصل إلى ذروتها عند صعود ستة طوابق من الدرج يوميًا، أو ما يقارب 60 درجة، دون أي انخفاض إضافي في المخاطر بعد تجاوز هذا الحد

المصدر eating well

القلب النوبات القلبية صعود السلالم صحة القلب

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