قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ريال مدريد يكتسح رايو فايكانو برباعية في الدوري الإسباني
والد أنغام يُغادر المستشفى ويعود لمنزله بعد وعكة صحية استدعت 3 أيام بالعناية المركزة | خاص
عمرو الجزار يُسافر إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي .. ووكيل أعماله يكشف آخر التطورات
نقيب الأطباء يُطالب بوقف قبول طلاب الطب بنسبة 50% ويقترح حلولًا للدفعات الحالية
حديث عفوي بين الرئيس السيسي وبوتين على هامش «بريكس» .. وتعليق قوي من أحمد موسى | فيديو
بروتوكول تعاون بين «المصرية للمطارات» وأكاديمية مصر للطيران للتدريب .. صور
اليوم .. إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2026
«تقاطيعي مسمسمة زيها».. خالد الصاوي يتغزّل فى شقيقته ويكشف مدى التشابه بينهما | شاهد
تحركات سرية في الأهلي لضم مدافع جديد
نقيب الأطباء: طلاب كليات الطب الخاصة بلا مستشفيات مُهدّدون بالتشرّد
برلماني: التعامل بالعملات المحلية في «بريكس» يخفف الضغط على الدولار
أرسنال يهزم سندرلاند بثنائية في الدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج العذراء.. حظك اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026: تُوفي الوعود

برج العذراء
برج العذراء
حياة عبد العزيز

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر)، يميل إلى الجلوس مع الآباء لسماع النصيحة والاقتداء بها في حياته، يمر ببعض المشاكل ولكنه سريعاً ما يمر منها على خير.

ونستعرض خلال التقرير التالي توقعات برج العذراء وحظك اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026 على المستوى العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج العذراء وحظك اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026
 

يبدأ القمر يومك في برج الثور في بيتك التاسع، ثم ينتقل إلى برج الجوزاء في بيتك العاشر مع تقدّم الصباح. تُعدّ الساعات الأولى من اليوم مناسبة للتوجيه والدراسة وإنجاز الأعمال الورقية والتخطيط للسفر ورؤية الصورة الكلية، بينما يُوجّه الجزء الأخير من اليوم الانتباه إلى مسيرتك المهنية واجتماعاتك ومسؤولياتك العامة. قد تشعر بمزيد من الاهتمام من رؤسائك أو عملائك أو أفراد عائلتك الذين يتوقعون منك أخذ زمام المبادرة.

توقعات برج العذراء عاطفيا

إذا كنت ملتزمًا، فقد يشعر شريكك بالرضا عندما تُدار الحياة بمسؤولية وتُوفى الوعود قد يُعزز الحوار العملي حول الجداول الزمنية والفواتير واحتياجات الأسرة أو التخطيط للمستقبل من قوة العلاقة اليوم. وإذا كان هناك توتر، فإن الهدوء والاتساق كفيلان بإصلاح الأمور أكثر من الشرح المطول..

توقعات برج العذراء الصحية اليوم

قد تكون طاقتك العامة جيدة، بل وقد تشعر بمزيد من الجاذبية والاتزان. مع ذلك، لا يمكن إغفال الراحة. فجودة النوم، والراحة الذهنية، والابتعاد عن المؤثرات المستمرة، كلها أمورٌ أكثر أهمية مما تبدو عليه. إذا كنتَ تُرهق نفسك بالعمل، فقد يحتاج جسمك إلى راحة أكبر بحلول المساء..

برج العذراء وحظك اليوم مهنيا

قد تشعر بثقل مسؤوليات العمل، مع ضغط للاستجابة السريعة وإدارة العديد من الجوانب المتغيرة. تظل قدرتك على التنظيم إحدى أهم نقاط قوتك، لذا ركّز على الحقائق والجداول الزمنية والمتابعة تجنّب اتخاذ القرارات العاطفية في التواصل المهني، خاصةً إذا لم تتوافق النتيجة مع توقعاتك.

توقعات برج العذراء الفترة المقبلة

قد يلاحظ كبار المسؤولين والمعلمون وصنّاع القرار موثوقيتك واستعدادك وقدرتك على التعامل مع الضغوط. أما الجزء الأخير من اليوم فهو مناسبٌ جدًا للظهور المهني، وإعداد التقارير، وتقديم الطلبات، والتواصل مع العملاء، والتخطيط للتوسع.

توقعات الأبراج الأبراج برج حظك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غلق المستشفى

عقب وفاة طفل.. الصحة تغلق مستشفى دار الحكمة بمدينة نصر لمخالفات جسيمة

المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس

قرار عاجل بشأن أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس| تفاصيل

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب الان في مصر

خطوبة إبنة لاعب الزمالك السابق على حامد حمدان

أجواء من الفرحة.. حامد حمدان يحتفل بخطوبته على ابنة نجم الزمالك السابق

حمزة عبدالكريم

تجديد حمزة عبدالكريم حتى 2030.. الأهلي ينتظر «الحساب الكبير» ومبالغ إضافية من برشلونة

امام عاشور

بدلا من علي محمود.. إمام عاشور في تشكيل الأهلي أمام أبو قير للأسمدة

الأرصاد الجوية

الخريف بدأ مبكرا | استمرار انخفاض درجات الحرارة.. تفاصيل طقس الأسبوع

علي

علي حمدي: سألعب أساسيا في منتخب مصر حال انضمامي

ترشيحاتنا

الجبنة

وفري في المدارس.. طريقة عمل الجبنة البيضاء زي المصانع

سير السعودية

"سير" تستعد لظهورها الأول.. السعودية تكشف موعد طرح سياراتها الكهربائية

تصنيع السيارات

رابطة التجار: الوصول لـ70% مكون محلي في تصنيع السيارات يغير شكل ‏الاقتصاد

بالصور

ترامب يفتح الباب أمام مصانع السيارات الصينية في أمريكا.. ويضع شرط واحد

دونالد ترامب
دونالد ترامب
دونالد ترامب

وفري في المدارس.. طريقة عمل الجبنة البيضاء زي المصانع

الجبنة
الجبنة
الجبنة

حوادث مفاجئة في تجارب إسبانيا للفورمولا 1.. أنتونيلي يخطف الصدارة وهاميلتون ينجو

فورمولا 1
فورمولا 1
فورمولا 1

"سير" تستعد لظهورها الأول.. السعودية تكشف موعد طرح سياراتها الكهربائية

سير السعودية
سير السعودية
سير السعودية

فيديو

علامات تسبق الزلازل

إنذار من باطن الأرض.. علامات سبقت زلازل كبرى

قبر مشتعل

حقيقة وجود النار داخل القبر في كركوك.. الشرطة تكشف مفاجأة

مسن يقع ضحية شقراء

رسائل حب وميراث وهمي.. حيلة إلكترونية جرّدت مسنًا من كل أمواله

زوجة إيلون ماسك

أسرار زواج إيلون ماسك تتكشف.. اعترافات صادمة من زوجته الأولى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صالحة وأخواتها

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

المزيد