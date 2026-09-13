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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أقل سعر دولار في البنوك الآن

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

شهد أدني سعر دولار في مواجهة الجنيه؛ استقرارًا مع أول تعاملات له  اليوم الأحد 13-9-2026 بالتوازي مع بدء العمل في الجهاز المصرفي.

آخر تحديث للأقل سعر دولار 

وسجل آخر تحديث لـ أقل سعر دولار 50.17 جنيها للشراء و 50.27 جنيها للبيع في ميد بنك.

الدولار الأمريكي

عودة العمل في البنوك

وبدأت البنوك عملها اعتبارا من اليوم بعد يومين من الانقطاع عقب انتهاء مواعيد الراحة الأسبوعية المقررة كل جمعة وسبت.

سعر الدولار يستقر

وثبت سعر الدولار أمام الجنيه في السوق الرسمية دون تغيير منذ آخر يوم عمل خلال الخميس الماضي.

سعر الدولار اليوم

الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار استقرارًا في البنك المركزي المصري نحو 51.27 جنيها للشراء و 51.37 جنيها للبيع.

سعر الدولار

أقل سعر

وبلغ أقل سعر دولار 50.17 جنيها للشراء و 50.27 جنيها للبيع في ميد بنك.

وصل ثاني أقل سعر دولار 50.82 و 50.87 جنيها للشراء و 50.92 و 50.97 جنيها للبيع في بنكي " أبوظبي التجاري، فيصل الإسلامي".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 51.22 جنيها للشراء و 51.32 جنيها  للبيع في بنك أبوظبي الأول.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 50.25 جنيها للشراء و 50.35 جنيها للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، التعمير والاسكان، نكست،البركة، كريدي أجريكول".

الدولار في أغلب البنوك

سجل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 51.27 جنيها للشراء و 51.37 جنيها للبيع في بنوك " المصرف المتحد، قناة السويس، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، المصري الخليجي، الإسكندرية،مصر، التجاري الدولي CIB، الأهلي المصري".

سعر الدولار مقابل الجنيه

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار 51.31 جنيها للشراء و 51.41 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي و بنك سايب.

البنك المركزي المصري

سيولة في البنوك

اعلن البنك المركزي المصري عن قبول طلبات قدمتها البنوك المصرية لسحب سيولة بقيمة 136.86 مليار جنيه خلال عطاء أجراه اليوم الثلاثاء 8-9-2026؛ لمدة أسبوع.

يأتي اعلان البنك المركزي المصري ضمن عمليات طرح الودائع ذات العائد الثابت والمعروفة إعلاميا بـ" إجراءات سحب السيولة".

وكشف البنك المركزي المصري عن وصول طلبات سحب السيولة إلي 9 طلبات مقدمة من بنوك حكومية وخاصة بقيمة 347.087 مليار جنيه .

ووصل معدل الفائدة المقبولة للطرح 19.5%%  من أصل 136.86 ملار جنيه مستهدفة.

ومن المقرر أن ينتهي استحقاق ذلك العطاء الأسبوع المقبل.ر

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