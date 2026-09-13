ضبط 200 كيلو أرز و100 لتر زيت مجهول المصدر داخل أنشطة تجارية غير مرخصة بإسنا

تمكنت حملة تموينية مكبرة بمدينة إسنا جنوب الأقصر من ضبط كميات من السلع الغذائية مجهولة المصدر، بينها 200 كيلو جرام من الأرز و100 لتر من زيت الطعام، وذلك خلال حملات رقابية استهدفت المخابز البلدية والأسواق والمحال والأنشطة التجارية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، وضبط السلع غير المطابقة ومجهولة المصدر.

جاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وقيادات وزارة التموين، وتحت إشراف عبد الرازق محمد الصافي، وكيل وزارة التموين بالأقصر، حيث قاد الحملة أحمد طه إبراهيم، مدير إدارة تموين إسنا، والمنتصر بالله ممدوح، مدير الرقابة التموينية، بمشاركة المفتشين محمد محمد طه ومحمد الهواري شاكر.

وأسفرت أعمال الحملة عن تحرير 9 مخالفات تموينية متنوعة، تضمنت ضبط 200 كيلو جرام من الأرز داخل أحد المخازن غير المرخصة دون مستندات أو أوراق تدل على مصدره، إلى جانب ضبط 5 جراكن من زيت الطعام بإجمالي 100 لتر، يشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، داخل أحد المطاعم غير المرخصة.

كما حررت الحملة 3 محاضر لإدارة وتشغيل منشآت دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، بالإضافة إلى 4 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والمضبوطات، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة أعمالها.