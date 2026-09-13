قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحركات مصرية لوقف التصعيد.. عبد العاطي يلتقي لافروف وعراقجي ويشدد على عدم استهداف دول الخليج
صبحي العمراوي مهدد بالإيقاف بسبب مباراة الجولة الرابعة (بيراميدز والجونة)
برشلونة ينجو من ريمونتادا ليفانتي ويواصل العلامة الكاملة في الليجا
توجه لاسعاف المصابين فوجد صدمة بانتظاره.. ابنه وابن أخته بين الضحايا
موعد فصل الشتاء 2026 وتطبيق التوقيت الشتوي.. متى تتغير الساعة؟
استشاري تغذية علاجية تكشف الوجبة المثالية للرياضيين وتحذر من الأطعمة الثقيلة
ديربي مانشستر.. شوط أول سلبي بين يونايتد والسيتي بالدوري الإنجليزي
ما حكم رجوع الورثة في هبة أحد الأبوين شيئا لأولاده؟.. الإفتاء: ليست من التركة
دعاء المغرب.. بـ9 كلمات تسد عنك جبلا من الديون فاغتنمها فورا
سعر الدولار اليوم بعد ارتفاع جديد في البنوك
المشدد 5 سنوات لـ 3 متهمين وبراءة 4 آخرين بخلية الهيكل الإداري للإخوان بالهرم
تأجيل محاكمة متهم في قضية فض اعتصام النهضة لـ 12 أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني يشيد بتصريحات وزير الصناعة بشأن وجود خطة توسع في الصناعات الغذائية

إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب
إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب
معتز الخصوصي

أشاد إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتصريحات وزير الصناعة بشأن ضخ 6 مليارات جنيه استثمارات جديدة ووجود خطة توسع في الصناعات الغذائية. 

وقال عبد النظير، لـ"صدى البلد"، إن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، يسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.

تعزيز الصادرات المصرية

وأكد المهندس خالد هاشم ، وزير الصناعة أن الصناعات الغذائية تعد من القطاعات المستهدفة للاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، لما تمتلكه من فرص نمو كبيرة، باعتبارها ركيزة أساسية في هيكل الصناعة الوطنية، وقدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز سلاسل الإمداد وتوفير الآلاف من فرص العمل.

وأشار خالد هاشم إلى أن التطور في تكنولوجيا الأغذية والتوسع في هذا القطاع يسهمان في تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز الأمن الغذائي، فضلًا عن تعظيم الصادرات المصرية، مستفيدًا من الميزة التنافسية والجودة التي تتمتع بها المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأوضح أن دعم قطاع الصناعات الغذائية يأتي في إطار مستهدفات الدولة لزيادة القيمة المضافة وتعزيز موارد النقد الأجنبي، من خلال التوسع في الإنتاج وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

وزير الصناعة استثمارات جديدة الصناعات الغذائية المشروعات الاستثمارية الصناعة الوطنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيينات وتعديلات واسعة في الهيئة القضائية والنيابة العامة

غادة عبد الرازق ومحمد رمضان

الباب يفوت جمل.. القصة الكاملة لأزمة اعتذار غادة عبد الرازق عن مسلسل عشماوي

سعر الذهب

خسائر بلغت 1160 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

الدليفري

عامل دليفري يكشف تفاصيل حيلة ذكية للنصب علي المندوبين

الطالب

محدش عارف ظروفه.. طالب يُمنع من دخول المدرسة بسبب الشبشب وزملاؤه ينقذوه

إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر

رسميًا.. تنسيق جامعة الأزهر اعرف مجموع الطب والصيدلة والهندسة وجميع الكليات

الزمالك

جديد في الزمالك.. إعلان المدير الرياضي وحسم موقف بيزيرا

مؤتمر جامعة الأزهر لإعلان نتيجة التنسيق

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر كاملة للبنين والبنات العلمي والأدبي.. اطلع عليها الآن

ترشيحاتنا

صلاة الفجر

هل يجوز تأخير صلاة الفجر عن وقتها؟.. أمين الإفتاء يجيب

مال فيه شبهة ربا

هل يجوز الانتفاع بمال فيه شبهة ربا؟.. أمين الإفتاء يجيب

دورة الفتوى وقضايا الإدمان

دورة الفتوى وقضايا الإدمان: المخدرات لم تعد ظاهرة محدودة بل تهديد للأمن العالمي

بالصور

طارق لطفي ورنا رئيس يبدآن تصوير فيلم «الساعة 12»

ابطال فيلم الساعة 12
ابطال فيلم الساعة 12
ابطال فيلم الساعة 12

بخطوات بسيطة..طريقة عمل الناجتس مثل الشركات

الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات
الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات
الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات

بعد فقدان وزنها.. مي حلمي تثير الجدل بالمايوه

بعد فقدان وزنها ..مى حلمى تثير الجدل بالمايوه
بعد فقدان وزنها ..مى حلمى تثير الجدل بالمايوه
بعد فقدان وزنها ..مى حلمى تثير الجدل بالمايوه

ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة

ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة
ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة
ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة

فيديو

أبو وحنين الشاطر

"الليل وأخره".. أبو يطلق أول كليب يجمعه بـ حنين الشاطر وعزيز الشافعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صالحة وأخواتها

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

المزيد