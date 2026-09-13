برلماني يشيد بتصريحات وزير الصناعة بشأن وجود خطة توسع في الصناعات الغذائية

أشاد إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتصريحات وزير الصناعة بشأن ضخ 6 مليارات جنيه استثمارات جديدة ووجود خطة توسع في الصناعات الغذائية.

وقال عبد النظير، لـ"صدى البلد"، إن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، يسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.

تعزيز الصادرات المصرية

وأكد المهندس خالد هاشم ، وزير الصناعة أن الصناعات الغذائية تعد من القطاعات المستهدفة للاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، لما تمتلكه من فرص نمو كبيرة، باعتبارها ركيزة أساسية في هيكل الصناعة الوطنية، وقدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز سلاسل الإمداد وتوفير الآلاف من فرص العمل.

وأشار خالد هاشم إلى أن التطور في تكنولوجيا الأغذية والتوسع في هذا القطاع يسهمان في تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز الأمن الغذائي، فضلًا عن تعظيم الصادرات المصرية، مستفيدًا من الميزة التنافسية والجودة التي تتمتع بها المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأوضح أن دعم قطاع الصناعات الغذائية يأتي في إطار مستهدفات الدولة لزيادة القيمة المضافة وتعزيز موارد النقد الأجنبي، من خلال التوسع في الإنتاج وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.