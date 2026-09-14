كواليس تعيين حسام الزناتي مديرا رياضيا لـ الزمالك

كشف الإعلامي محمد طارق أضا، كواليس تعيين حسام الزناتي في منصب المدير الرياضي لنادي الزمالك، خلفًا لجون إدوارد، الذي رحل عن منصبه مؤخرًا.



وقال محمد طارق أضا، خلال برنامجه «الماتش» المذاع عبر قناة «صدى البلد»: «مفاوضات إقناع حسام الزناتي بتولي منصب المدير الرياضي في الزمالك استغرقت أكثر من شهر».



وأضاف: «عمرو الجنايني ضغط بكل قوة على حسام الزناتي من أجل تقديم استقالته من نادي نورشيلاند الدنماركي، والموافقة على تولي منصب المدير الرياضي في الزمالك».



وتابع: «حسام الزناتي عقد جلسة مع جون إدوارد، من أجل التعرف على السياسة العامة داخل النادي، إلى جانب الاستفسار عن بعض الأمور خلال فترة تولي جون إدوارد منصب المدير الرياضي للزمالك».



وأشار أضا إلى أن جون إدوارد تحفظ في البداية على عقد الجلسة، موضحًا أن موقفه كان بسبب غضبه من مجلس إدارة الزمالك، وليس نتيجة وجود أي حساسية تجاه حسام الزناتي.



وأتم: «جون إدوارد تراجع عن موقفه، وعقد الجلسة بعد تدخل عدد من الأصدقاء المشتركين بينه وبين حسام الزناتي».