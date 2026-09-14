رئيس مياه البحر الأحمر يتفقد رافع مياه 56 بالغردقة لمتابعة استقرار منظومة التشغيل

أجرى اللواء مهندس بهاء عبد المنعم سيد الأهل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، جولة ميدانية تفقد خلالها رافع مياه 56 بمدينة الغردقة، لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على استقرار منظومة التشغيل، والتأكد من جاهزية الموقع واستمرارية تقديم الخدمة بكفاءة.

وخلال الجولة، تابع رئيس الشركة مراحل التشغيل وإجراءات المتابعة والصيانة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمعايير القياسية للتشغيل والصيانة، مع استمرار المراقبة الدائمة لمختلف مراحل التشغيل، بما يضمن استقرار المنظومة ورفع كفاءة الأداء.

الالتزام بالسلامة والصيانة الدورية

ووجّه اللواء مهندس بهاء عبد المنعم سيد الأهل بضرورة الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، حفاظًا على سلامة العاملين وضمان توفير بيئة عمل آمنة.

كما شدد على متابعة تنفيذ خطط الصيانة الدورية وفق البرامج المحددة، بما يسهم في الحفاظ على كفاءة المعدات واستقرار منظومة التشغيل، مع الاهتمام برفع كفاءة الموقع العام للرافع وتحسين مستوى جاهزيته.

ترشيد الطاقة والاستعداد للطوارئ

وأكد رئيس شركة مياه البحر الأحمر أهمية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك الطاقة، مع تطبيق التدابير التي تضمن استقرار الخدمات واستمراريتها.

كما وجّه بسرعة التعامل مع أي حالات طارئة قد تؤثر على منظومة التشغيل، واتخاذ الإجراءات اللازمة بصورة فورية، بما يضمن استدامة الخدمة المقدمة للمواطنين بمدينة الغردقة.