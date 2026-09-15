محاكمة 207 متهمين بخلية داعش العمرانية..12 ديسمبر

حددت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، جلسة 12 ديسمبر المقبل، لنظر محاكمة 207 متهما، في القضية رقم 13272 لسنة 2024 جنايات العمرانية، المعروفة بـ"داعش العمرانية".

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2013 وحتي 21 مارس 2023، المتهم الأول تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوية إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، بان تولوا قيادة بجماعة تتبع تنظيم داعش، وقام بتدريب عناصر بصورة مباشرة وغير مباشرة بإعداد وتدريب أفراد على صنع واستعمال الأسلحة، قام وآخرين بقتل "ح.ف"، عمدا مع سبق الأصرار، حاز وآخرين أسلحة نارية مششخنة.

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين من الثاني وحتي الخامس والتسعين بعد المائة لتلك الجماعة الإرهابية، ووجه للمتهمين من الأول وحتي الثاني بعد المائة اتهامات بتمويل الإرهاب، والمتهمين من السادس والتسعين بعد المائة وحتي الأخير شاركوا جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه بعض المتهمين اتهامات بارتكاب جرائم القتل، ووجه لآخرين اتهامات بحيازة أسلحة وذخيرة، وحيازة مواد في حكم المفرقعات.