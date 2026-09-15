أليانز أرينا وكامب نو يحتضنان نهائي دوري الأبطال في 2028 و2029

حسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» ملاعب استضافة عدد من أبرز النهائيات القارية خلال السنوات المقبلة، في إطار سياسة توزيع المباريات الكبرى على عدد من الملاعب التاريخية في مختلف أنحاء القارة الأوروبية.

وقرر «يويفا» إسناد استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2028 إلى ملعب «أليانز أرينا» في مدينة ميونخ الألمانية، معقل نادي بايرن ميونخ، ليحتضن الملعب الألماني واحدة من أهم مباريات الموسم الأوروبي.

وفي العام التالي، سيكون الدور على ملعب «سبوتيفاي كامب نو» في مدينة برشلونة الإسبانية، بعدما وقع عليه الاختيار لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2029، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التطوير والتحديث الشاملة التي يخضع لها الملعب، والتي تستهدف تجهيزه وفق أحدث المعايير المطلوبة لاستضافة أكبر المباريات الأوروبية.

أما على مستوى دوري المؤتمر الأوروبي، فقد حصل «يوفنتوس أرينا» في مدينة تورينو الإيطالية على حق استضافة نهائي البطولة عام 2028، ليضيف النادي والملعب الإيطالي مناسبة قارية جديدة إلى أجندتهما خلال السنوات المقبلة.

وفي سياق متصل، أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تنظيم مباراة كأس السوبر الأوروبي لعام 2027 إلى ملعب «يوهان كرويف أرينا» في العاصمة الهولندية أمستردام، معقل نادي أياكس، حيث سيستضيف الملعب المواجهة التي تجمع بطلي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وتأتي هذه الاختيارات ضمن توجه «يويفا» لتوزيع أهم المباريات والنهائيات القارية على مجموعة من أبرز الملاعب الأوروبية، بما يضمن استضافة جماهيرية وتنظيمية مميزة لهذه المناسبات الكبرى.