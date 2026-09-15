للانش بوكس.. طريقة عمل كب كيك المربي

يعد الكب كيك من الأكلات الشهية المناسبة لموسم المدارس حيث أنها تعد بكميات مرة واحدة وتصبح جاهزة للانش بوكس في الصباح طوال الأسبوع.

نعرض لكم طريقة عمل كب كيك المربي من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير

● 2 كوب دقيق

● ½ كوب زيت

● 2 بيضة

● فانيليا

● 1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

● رشة ملح

● 1 كوب لبن

● 1 كوب سكر

● مربى جزر للحشو

طريقة عمل كب كيك بالمربى

في بولة اخلطي السكر والزيت والبيض والفانيليا واللبن جيدا.

اخلطي الدقيق والبيكنج بودر والملح ثم ضعي خليط البيض واللبن لخليط الدقيق وقلبي كل الخليط

ضعي ورق الكب كيك في صينية الكب كيك ثم اسكبي فيه العجين.

ضعي مربى الجزر مع العجينة داخل الكب كيك وضعيه في الفرن على درجة حرارة 180 حتى اكتمال النضج