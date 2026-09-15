حمزة عبد الكريم: لازلت أتابع مباريات الأهلي.. وسأشاهد مواجهة أبو قير للأسمدة

أكد حمزة عبد الكريم، مهاجم برشلونة، أنه لا يزال حريصًا على متابعة مباريات فريقه السابق الأهلي، رغم انتقاله إلى صفوف النادي الكتالوني.

وقال عبد الكريم: «لازلت أتابع مباريات الأهلي بقوة، ولديه مباراة الليلة أمام أبو قير للأسمدة في الدوري».

ويستعد الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في مباراة تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد القاهرة الدولي.

ويأتي حديث حمزة عن الأهلي بالتزامن مع استعداداته لتوقيع عقده الجديد مع برشلونة، حيث من المقرر أن يوقع المهاجم المصري عقدًا يمتد حتى عام 2030، في خطوة تؤكد استمرار اللاعب ضمن مشروع النادي الكتالوني.