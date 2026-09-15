علامة تجارية شهيرة على منتجات مقلدة.. حماية المستهلك تكشف

فتاوى تشغل الأذهان| حكم صلاة الاستخارة للغير.. كيفية قضاء الصلوات الفائتة رغم عدم تذكر عددها.. وهل يجوز أخذ فرق السعر عند شراء سلع لأشخاص بسعر أقل؟