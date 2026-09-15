علامة تجارية شهيرة على منتجات مقلدة.. حماية المستهلك تكشف

كشف إسلام الجزار المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، تفاصيل ضبط مصنع غير مُرخص لتصنيع لمبات الإضاءة والكشافات لعلامات تجارية شهيرة في القليوبية.
وقال إسلام الجزار في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" المصنع يستخدم أسماء علامات تجارية شهيرة لخداع المستهلك ".
وتابع إسلام اجلزار :" تم ضبط كميات كبيرة من اللمبات والكشافات المصنعة محليا بشكل عشوائي ببيانات فنية مضللة وعلامات تجارية مقلدة ".
وأكمل إسلام الجزار :" المصنع يضع اسم ماركة شهيرة على اللبمات والكشافات التي يقوم بتصنيعها ".
ولفت إسلام الجزار:" المصنع استخدم حيل لخداع المستهلك ويستخدم بطاقات كفاءة الطاقة في عملية التصنيع المضللة داخل المصنع غير المرخص ".