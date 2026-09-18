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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

المكسرات الأبرز .. 3 أطعمة يتناولها أطباء القلب يوميًا

القلب
القلب
هاجر هانئ

يلعب ما تضعه في طبقك يومياً دوراً كبيراً في تحديد مدى الجهد الذي يبذله القلب لضخ الدم في أنحاء جسمك والحفاظ على حياتك.

يكمن السر دائما في فهم كيفية تأثير ما تتناوله على جسمك؛ إذ يمكنك بالتأكيد تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية من خلال تناول أطعمة معينة بشكل يومي".

يمكن للأطعمة التي تتناولها بانتظام أن تؤثر بشكل كبير على صحة القلب؛ لذا يشارك أطباء القلب خياراتهم البسيطة والغنية بالعناصر الغذائية التي يعتمدون عليها.

1. الزبيب والمكسرات

قال الدكتور ويليام لوسون، دكتور في الطب، مدير قسم طب القلب الوقائي في معهد ستوني بروك للقلب في نيويورك، بما أنني أقضي معظم يومي في الحركة والنشاط، فإن وجبتي الخفيفة المفضلة هي الزبيب والمكسرات. هذا مزيج مفيد لصحة القلب، وقد يساعد على خفض الكوليسترول وضغط الدم وتقليل الالتهابات. تساعد الدهون غير المشبعة في المكسرات على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، بينما تساعد الألياف الموجودة في الزبيب على تقليل امتصاص الدهون.

يساعد البوتاسيوم الموجود في الزبيب، والمغنيسيوم، والأرجينين الموجود في المكسرات على تحسين الدورة الدموية وضغط الدم. يوفر الزبيب والجوز أحماض أوميغا 3 الدهنية، وهما وجبة خفيفة مشبعة تساعد على التحكم في الشهية وتجنب الإفراط في تناول الطعام. 


٢. زبادي يوناني مع فواكه مشكلة وجرانولا

 قال د. كريستوفر لي، أستاذ مساعد في الطب بقسم أمراض القلب في جامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو."الوجبة التي أعتمد عليها وأتناولها كل يوم تقريباً هي الزبادي اليوناني الممزوج ببعض الجرانولا والفواكه؛ وأكثر ما أفضله من الفواكه هو الفراولة والموز. يتميز هذا المزيج بغناه بالبروتين وانخفاض محتواه من الكربوهيدرات. كما يعجبني كونه مصدراً جيداً للبروبيوتيك، التي تساهم فعلياً في تعزيز صحة القلب.

إن إضافة الفاكهة إلى الزبادي اليوناني تساعدني على الشعور بالشبع طوال فترة الصباح، وتوفر في الوقت ذاته مصدراً جيداً للألياف الغذائية والسكريات الطبيعية."


3. الأسماك والبروتينات النباتية

قال د. إيلي فريدمان، مدير قسم طب القلب الرياضي في معهد "شميدت" للقلب (Smidt Heart Institute) التابع لمركز "سيدارز-سيناي" الطبي في كاليفورنيا، "أنا نباتي أتناول الأسماك، لذا أحرص على الحصول على كميات وفيرة من البروتين النباتي. تتضمن وجبة الإفطار دائماً القهوة، وعادةً ما تشمل وعاءً من حبوب الإفطار الكاملة أو الزبادي. وخلال اليوم، أتناول لوحاً أو اثنين من ألواح البروتين، والمزيد من الزبادي، ونصف شطيرة تونة بخبز الحبوب الكاملة، وبالطبع، المزيد من القهوة.

أما وجبة العشاء، فتتكون عادةً من السمك أو مصدر للبروتين النباتي، إلى جانب الأرز أو البطاطس أو المعكرونة، وتشكيلة متنوعة من الخضروات. وغالباً ما أختتم يومي بشاي النعناع. ومع ذلك، أسمح لنفسي بتناول البيتزا أو بعض الأطعمة الأخرى في عطلات نهاية الأسبوع."

المصدر: verywellhealth

صحة القلب الكوليسترول ضغط الدم المغنيسيوم الزبيب زبادي يوناني

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