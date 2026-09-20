لو متعرفش.. الكمية المناسبة من البروتين للفطار يوميا

تختلف كمية البروتين اللازمة في وجبة الإفطار من شخص لآخر، وبناءً على احتياجاتك اليومية من البروتين، ومستوى نشاطك، وأهدافك الصحية، قد يكون تناول ما بين 15 إلى 40 غرامًا من البروتين في وجبة الإفطار مناسبًا.

ما هي كمية البروتين التي يجب تناولها في وجبة الإفطار؟

بمجرد معرفة احتياجاتك اليومية من البروتين ، يمكنك تقسيمها على عدد وجباتك خلال اليوم، تختلف كمية البروتين التي يجب تناولها في وجبة الإفطار، ولكنها قد تتراوح بين 15 و40 غرامًا.

إذا كان هدفك هو إنقاص الوزن، فإن إضافة البروتين إلى وجبة الإفطار قد يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول طوال اليوم

ما مقدار البروتين الذي أحتاجه يومياً؟

الكمية الغذائية الموصى بها من البروتين هي 0.8 غرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم يومياً، على الرغم من أن الاحتياجات الفردية قد تكون أعلى اعتماداً على عوامل مثل العمر ومستوى النشاط والأهداف الصحية.

يمكن أن يشكل البروتين عمومًا ما بين 10% و35% من السعرات الحرارية اليومية، وهذا قد يؤدي إلى تناول ما بين 1 و3.6 غرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم يوميًا

بشكل عام، يحتاج البالغون إلى بروتين أكثر مقارنة بالأطفال، ويحتاج الرجال إلى بروتين أكثر من النساء، ويحتاج الأشخاص النشطون والرياضيون إلى بروتين أكثر مقارنة بالأشخاص الأقل نشاطًا.

المصدر verywellhealth