السياحة تستطلع رأي الفنادق للمشاركة في معرض «Meet Global MICE» بموسكو

أجرت هيئة تنشيط السياحة، استطلاع رأي القطاع الفندقي بشأن المشاركة في فعاليات المؤتمر والمعرض السياحي الدولي Meet global MICE المقرر إقامته في موسكو بروسيا خلال الفترة من 16 إلى 17 ديسمبر القادم.

هيئة تنشيط السياحة



أوضحت هيئة تنشيط في منصور حمل رقم 73 لعام 2026 حصل عليه "صدى البلد"، أن حضر المعرض في عام 2025 2500 ممثل من 37 دولة وأكثر من 130 عارض، علماً بأنه من المتوقع أن يحظى المؤتمر هذا العام بمشاركة ما يزيد عن 40 دولة و150 عارض.

أشارت الهيئة، إلى أن مايزيد عن 3 آلاف زائر حضرو المعرض العام الماضي، مؤكدة أن سيتضمن فاعليات المعرض منطقة عرض لإقامة الأجنحة المتخصصة في منتجات الـ"مايكي" بالإَافة إلى جلسات عمل مباشرة.

لفتت أن قيمة الاشتراك بجناح في المعرض المذكور 1950 يورو، على أن تكون آليه السداد بشيك باسم غرفة المنشآت الفتدقية أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدية المعتمدة لدى الغرفة، وذلك وفقًا للإجراءات المتبعة.ونوهت أنه نظراً لمحدودية الأماكن المتاحة، يرجى التكرم بسرعة تأكيد الحجز واستكمال إجراءات السداد، وذلك حتى يتسني اعداد قائمة بالفنادق الراغبة في المشاركة