خبيرة اقتصادية: اللي بيشتري فيلا بـ300 مليون جنيه.. فلوسه جت منين؟

انتقدت الدكتورة عالية المهدي، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق بجامعة القاهرة، غياب المسؤولية الاجتماعية لدى بعض رجال الأعمال، متسائلة عن مصادر أموال من ينفقون مئات الملايين على شراء الفيلات، قائلة: «اللي بيشتري فيلا بـ100 و300 و400 مليون، فلوسه جت منين؟».

وأضافت عالية المهدي خلال لقائها على قناة «صدى البلد»، أن هناك بعض رجال الأعمال الذين يؤدون دورهم في المسؤولية الاجتماعية، لكنهم يمثلون نسبة محدودة، بينما لا يقوم كثيرون بالدور المطلوب منهم تجاه المجتمع.

وأكدت أن المسؤولية لا تقع على الحكومة وحدها، مشيرة إلى أهمية قيام المجتمع المدني ورجال الأعمال بدورهم إلى جانب الدولة، خاصة في دعم القطاعات والخدمات التي تمس حياة المواطنين.

وتطرقت عالية المهدي إلى أوضاع المدارس، موضحة أن العملية التعليمية لا تقتصر على توفير مبنى أو مقاعد للطلاب، وإنما تحتاج إلى مدرسين مؤهلين، وكتب، ودورات مياه مناسبة، وبيئة تعليمية تساعد الطلاب على التعلم.

كما أشارت إلى معاناة الأسر البسيطة من تكلفة الدروس الخصوصية، مؤكدة أن القضاء على هذه الظاهرة يتطلب تحسين أوضاع المعلمين وتوفير مجموعات تقوية داخل المدارس، مع حصول المدرس على راتب مناسب.