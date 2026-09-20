جوهر نبيل يلتقي رئيس اتحاد الإسكواش لبحث استعدادات المنتخب لدورة الألعاب الأولمبية

التقى وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، المهندسة آمنة الطرابلسي، لبحث الاستعدادات الخاصة بمشاركة المنتخب الوطني في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة لوس أنجلوس 2028، ومناقشة خطط إعداد اللاعبين خلال الفترة المقبلة، بحضور عمر المرشدي، عضو مجلس ادارة الاتحاد.

تفاصيل لقاء وزير الشباب والرياضة مع آمنة الطرابلسي

وتناول اللقاء برامج الإعداد الفني والبدني للاعبين، وسبل توفير أفضل الظروف لتحقيق الاستفادة القصوى من فترة الإعداد، بما يضمن تجهيز اللاعبين للمنافسات الأولمبية.

وأكد جوهر نبيل أن الوزارة تواصل دعمها للاتحادات الرياضية، مع التركيز على التخطيط المبكر والإعداد العلمي للرياضيين، مشيرًا إلى أهمية تكامل الجهود بين الوزارة والاتحادات من أجل إعداد أبطال قادرين على المنافسة وتحقيق نتائج متميزة في المحافل الدولية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن رياضة الاسكواش تمتلك قاعدة متميزة من اللاعبين واللاعبات القادرين على تمثيل مصر بصورة مشرفة في المحافل الدولية، مؤكدًا حرص الوزارة على متابعة تنفيذ برامج الإعداد وتذليل أي عقبات قد تواجه الاتحاد، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية وتحقيق أفضل النتائج خلال أولمبياد لوس أنجلوس 2028.