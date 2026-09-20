لرفع كفاءة الطرق وتحسين الخدمات للمواطنين.. حي بولاق الدكرور يواصل حملات التطوير والرصف ومواجهة الإشغالات

تواصل الأجهزة التنفيذية بحي بولاق الدكرور التابع لمحافظة الجيزة، تنفيذ أعمال التطوير الشاملة ورفع كفاءة شبكة الطرق والمرافق، بالتوازي مع تكثيف الحملات الميدانية لرفع الإشغالات والارتقاء بأسلوب إدارة منظومة النظافة بمختلف الشوارع والقطاعات الرئيسية والفرعية.

وتأتي هذه الجهود تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتورة هند عبد الحليم، نائب المحافظ، وتحت المتابعة الميدانية والقيادة المباشرة للمهندس طه عبد الصادق فرج، رئيس حي بولاق الدكرور.

وشهدت أعمال المتابعة الميدانية استمرار المشروعات الجارية لرفع كفاءة البنية التحتية، والتي شملت:

-شارع كفر طهرمس: مواصلة تنفيذ أعمال التطوير والرصف ضمن خطة الحي لرفع كفاءة المحاور المرورية، بما يسهم في تحقق السيولة المرورية وتحسين المظهر الحضاري.

-شارع محمد إبراهيم: تنفيذ أعمال تركيب بلاط "الإنترلوك" بالشارع المتفرع من شارع الملكة خلف مجمع المدارس، لخدمة الأهالي وتيسير حركة المشاة.

-شارع العمدة: استمرار أعمال التطوير والرصف الميدانية لتأهيل الشارع وربطه بالمحاور المحيطة.

-شارع المصرف: تواصل أعمال التجريد والتسوية وتمهيد الطريق ورفع الأتربة والمخلفات، تمهيداً للبدء في استكمال أعمال التطوير والرصف الشاملة.

وأيضا في إطار فرض الانضباط بالشارع ومواجهة التعديات، شنّ الحي بقيادة المهندس طه عبد الصادق عدة حملات مكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت عن:

-شارع المدرسة بصفط اللبن: رفع كافة المخلفات والإشغالات والتعديات القائمة بالشارع لتسهيل الحركة المرورية.

-شارعا الأربعين والمساكن: إزالة والتصدى لكافة الإشغالات المتواجدة بالتنظيم العام، ومصادرة المنقولات المخالفة وتوديعها بمخازن الحي لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وعلى صعيد النظافة والحفاظ على البيئة والسلامة العامة:

-محيط المنشآت الحيوية: رفع كفاءة النظافة بمحيط منظمات ومحابس الغاز وأكشاك الكهرباء، بالتنسيق مع الجهات المختصة لتعيين حراسة أمنية لتأمين تلك المواقع ومنع أية تعديات أو تراكمات للمخلفات بها.

-الأنفاق والمحاور: استمرار حملات النظافة الشاملة بكافة الأنفاق بنطاق الحي، مع متابعة الجمع السكني للمخلفات من المنبع، ورفع الأتربة والقمامة أولاً بأول لمنع التراكمات وتأمين الشوارع والمحاور الرئيسية.

وأكد رئيس حي بولاق الدكرور، استمرار الجولات الميدانية لمتابعة أعمال التطوير والتصدي الفوري لأي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على حرم الطريق العام، بما يدعم جهود تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين واستعادة المظهر الحضاري بكافة مناطق الحي.