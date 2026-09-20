دبلوماسي: لم يتم الإفصاح عن أي شيء بشأن الاتفاق الأمني بين أمريكا وجرينلاند

قال الدبلوماسي الأمريكي السابق، باتريك ثيروس، إنه لم يتم حتى الآن الإفصاح عن أي تفاصيل بشأن نص الاتفاق الأمني بين أمريكا وجرينلاند، ولا تزال بنوده طي الكتمان، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدلى ببعض التصريحات التي ألمح فيها إلى أن الولايات المتحدة قد تحصل على صلاحيات أكبر في جرينلاند، إلا أن طبيعة هذه الصلاحيات لم تتضح بشكل كامل.

وأضاف ثيروس خلال مداخلة في برنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أن التصريحات الدنماركية بشأن الاتفاق تقود إلى الاعتقاد بأن الترتيبات المحتملة قد تكون شبيهة بما توصلت إليه الولايات المتحدة في اتفاقيات سابقة بعد مفاوضات مطولة، مؤكدًا أن هذا الطرح يظل في إطار التكهنات، لأن أي نص رسمي للاتفاق لم يُنشر، ولأن المعطيات المتاحة حاليًا محدودة.

وأوضح أن أحد الاحتمالات يتمثل في البناء على الاتفاقية الموقعة عام 1951 بشأن جرينلاند بين الولايات المتحدة ومملكة الدنمارك، مع إضافة بنود جديدة إليها، وبموجب هذا التصور، لن تسمح الدنمارك لقوات من خارج حلف شمال الأطلسي «الناتو» بدخول الجزيرة.

وأشار الدبلوماسي الأمريكي السابق إلى أن الرئيس ترامب قد يحصل، في المقابل، على بعض المنافع الاقتصادية، من بينها السماح للشركات الأمريكية بالعمل في مجال التنقيب عن المعادن النادرة في جرينلاند.