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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير 88 محضرا في حملات رقابية على الأسواق والمخابز بالاسكندرية

مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية
مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية
أ ش أ

شنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز والأنشطة التموينية بمختلف أنحاء المحافظة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات التموينية.

وجاءت الحملات بتوجيهات مشددة من المهندس جمال عمار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، وبإشراف هبة الله سمير، وكيل المديرية، وبمشاركة إدارة الرقابة بالمديرية والإدارات التموينية الفرعية بأحياء المنتزه وشرق ووسط وغرب والجمرك والعجمي والعامرية وبرج العرب.

وأسفرت الحملات الرقابية عن تحرير 88 محضرا، شملت مخابز بلدية مخالفة، بيع سجائر بسعر مرتفع عن السعر المعلن، انتاج خبز ناقص الوزن، عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية.

كما تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية من ضبط مخبز سياحي حر يعمل بدون ترخيص، وبحوزته ماكينتي صرف خبز مدعم، و160 بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين، ونحو 200 كيلو جرام من الدقيق البلدي المدعم، وذلك خلال حملة رقابية مكبرة بنطاق حي شرق.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المخالفات التي تم ضبطها، في إطار استمرار الحملات الرقابية لضبط الأسواق والتصدي للممارسات المخالفة وحماية حقوق المستهلكين.

الأجهزة الرقابية مديرية التموين والتجارة الداخلية الإسكندرية

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