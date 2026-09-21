خالد الغندور عن بيراميدز: فريق يخوف أي منافس في مصر وأفريقيا

أشاد الإعلامي خالد الغندور، بالمستوى الذي يقدمه فريق بيراميدز خلال منافسات الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن الفريق أصبح مصدر قلق لأي منافس في مصر أو أفريقيا.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الصراحة فريق بيراميدز يخوف أي فريق في مصر أو في أفريقيا».

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء منافسات الجولة الخامسة، متفوقًا بفارق نقطتين عن الزمالك والأهلي، قبل توقف منافسات المسابقة بسبب ارتباطات المنتخب الوطني بالاستحقاقات القارية وتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

وتقام بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم بمشاركة 20 فريقًا، حيث تُلعب المرحلة الأولى بنظام دوري من دور واحد، ويخوض كل فريق 19 مباراة.

وبعد انتهاء المرحلة الأولى، يتم تقسيم الأندية إلى مجموعتين، تضم الأولى الفرق الستة الأولى للمنافسة على لقب الدوري والمراكز المؤهلة للبطولات القارية، بينما تضم المجموعة الثانية 14 فريقًا تتنافس على البقاء وتفادي الهبوط.

وتخوض فرق مجموعة التتويج 5 مباريات في المرحلة النهائية بنظام دوري من دور واحد، بينما تخوض فرق مجموعة الهبوط 13 مباراة، مع احتفاظ جميع الفرق بالنقاط التي جمعتها خلال المرحلة الأولى وفقًا للائحة المسابقة.