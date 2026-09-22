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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

علامات نقص فيتامين د في الجسم.. أعراض قد لا تنتبه إليها

فيتامين د
فيتامين د
ريهام قدري

يعد فيتامين د من العناصر الغذائية المهمة للحفاظ على صحة العظام والعضلات، ويساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم، إلا أن انخفاض مستوياته قد لا يسبب أعراضًا واضحة لدى بعض الأشخاص، ما يجعل اكتشاف النقص صعبًا دون إجراء التحاليل اللازمة.

علامات تكشف نقص فيتامين د

 

وفقًا لما ذكرته Cleveland Clinic، يمكن أن تظهر مجموعة من الأعراض عند الإصابة بنقص فيتامين د، خاصة في حالات النقص الشديد، ومن أبرزها:

- الشعور المستمر بالتعب والإرهاق.
- آلام العظام.
- ضعف العضلات.
- آلام أو تقلصات العضلات.
- تغيرات في الحالة المزاجية، وقد تظهر في صورة أعراض اكتئابية.
- ضعف العظام وزيادة احتمالية تعرضها للمشكلات مع استمرار النقص.

وأوضحت Cleveland Clinic أن بعض الأشخاص المصابين بنقص فيتامين د قد لا تظهر عليهم أي أعراض على الإطلاق، لذلك لا يمكن الاعتماد على الأعراض وحدها لتأكيد الإصابة.

نقص فيتامين د وتأثيره على العظام

وأشارت Mayo Clinic إلى أن عدم الحصول على كمية كافية من فيتامين د يمكن أن يؤدي إلى ضعف العظام وهشاشتها، كما يمكن أن يسبب مشكلات في نمو العظام لدى الأطفال.

ويصبح نقص فيتامين د أكثر أهمية عند استمرار انخفاض مستواه لفترة طويلة، إذ يؤثر في قدرة الجسم على الاستفادة من الكالسيوم الضروري للحفاظ على قوة العظام.

كيف يتم التأكد من نقص فيتامين د؟

لا يعني الشعور بالتعب أو آلام العضلات بالضرورة وجود نقص فيتامين د، إذ يمكن أن تكون لهذه الأعراض أسباب صحية متعددة.

من الأكثر عرضة لنقص فيتامين د؟

يمكن أن يكون الأشخاص الذين لا يحصلون على قدر كافٍ من التعرض للشمس أو لا يحصلون على مصادر غذائية كافية لفيتامين د أكثر عرضة للنقص، كما تشمل عوامل الخطورة بعض الحالات الصحية والأعمار المتقدمة.

وتنصح المصادر الطبية بعدم تناول جرعات عالية من مكملات فيتامين د من تلقاء نفسك، لأن الإفراط في المكملات يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستوى الكالسيوم ومضاعفات صحية.

المصدر: Cleveland Clinic وMayo Clinic

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