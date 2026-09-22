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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طرق لتطرية الشعر والتخلص من الهيشان والجفاف.. نصائح بسيطة من أطباء الجلدية

الشعر
الشعر
ريهام قدري

تعاني كثير من النساء من جفاف الشعر والهيشان، خاصة مع كثرة استخدام مجفف الشعر والمكواة والتعرض لأشعة الشمس، وقد تؤدي بعض عادات العناية اليومية إلى زيادة تلف الشعر وفقدانه للترطيب واللمعان.

ويمكن لبعض الخطوات البسيطة أن تساعد على تحسين مظهر الشعر وتقليل الهيشان والحفاظ على ترطيبه، وفقًا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية American Academy of Dermatology (AAD).

استخدمي البلسم بعد غسل الشعر

ينصح أطباء الجلدية باستخدام البلسم بعد كل مرة يتم فيها غسل الشعر، لأنه يساعد على ترطيب الشعر وفك التشابكات وتقليل صعوبة تصفيفه.

وفي حالة الشعر الجاف أو المجعد، يمكن وضع البلسم على طول الشعر، وليس الأطراف فقط، للمساعدة على الحفاظ على الترطيب.

لا تفركي الشعر بالمنشفة

فرك الشعر بقوة بعد الاستحمام قد يزيد من تلفه، لذلك يفضل لف الشعر بمنشفة أو قطعة قماش ناعمة وتركها تمتص المياه بدلًا من فرك الشعر بعنف.

كما ينصح باستخدام مشط واسع الأسنان عند فك التشابكات، مع التعامل مع الشعر المبلل برفق لأنه يكون أكثر عرضة للتكسر.

قللي استخدام الحرارة

الاستخدام المتكرر لمجفف الشعر والمكواة وأدوات التصفيف الحرارية يمكن أن يؤدي إلى تلف الشعر وزيادة جفافه وهيشانه.

وتوصي الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية باستخدام أقل درجة حرارة ممكنة، وتقليل مرات استخدام أدوات التصفيف الحرارية، مع الاستعانة بمنتج مخصص للحماية من الحرارة قبل التصفيف.

اختاري الشامبو المناسب

من الأفضل وضع الشامبو على فروة الرأس وليس فركه بقوة على طول الشعر، لأن ذلك يساعد على تنظيف فروة الرأس من الدهون وتراكمات المنتجات مع تقليل تعرض أطراف الشعر للجفاف.

ويجب اختيار منتجات مناسبة لنوع الشعر، خاصة إذا كان جافًا أو مجعدًا.

البلسم الذي يترك على الشعر

يمكن أن يساعد استخدام Leave-in Conditioner بعد غسل الشعر في تقليل الهيشان والتشابك، كما يساعد على تقليل التكسر والأطراف المتقصفة، بحسب الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية.

زيت الزيتون قد يساعد على تقليل الهيشان

وأشارت Cleveland Clinic في تقرير حديث إلى أن كمية صغيرة من زيت الزيتون يمكن أن تجعل الشعر أكثر نعومة ولمعانًا وأقل هيشانًا، إذ يساعد الزيت على تغليف ساق الشعرة وتقليل فقدان الرطوبة.

ومع ذلك، لا يحتاج الشعر إلى كميات كبيرة من الزيت، خاصة إذا كانت فروة الرأس دهنية.

احمي شعرك من الشمس

التعرض المستمر للأشعة فوق البنفسجية يمكن أن يؤدي إلى جفاف الشعر وضعف بنيته وزيادة الهيشان والتقصف، لذلك يمكن تغطية الشعر بقبعة عند التعرض الطويل للشمس، مع الحفاظ على ترطيبه.

المصدر: American Academy of Dermatology  

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