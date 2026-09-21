برلمانية: الحضور المصري في أزمات المنطقة يعكس ثقل القاهرة وقدرتها على بناء مساحات للحوار والتفاهم

أكدت النائبة جيهان شاهين، عضو مجلس النواب، أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على رؤية متزنة وواعية لطبيعة المتغيرات التي يشهدها الإقليم والعالم، مشيرة إلى أن القاهرة تتحرك في مختلف الملفات انطلاقًا من ثوابت واضحة، وفي مقدمتها حماية الأمن القومي المصري وصون المصالح الوطنية ودعم استقرار المنطقة.

وقالت إن مصر أثبتت خلال السنوات الماضية أن إدارة العلاقات الخارجية لا تقوم على ردود الأفعال، وإنما على قراءة دقيقة للمشهد وتقدير تداعيات القرارات، بما يسمح للدولة بالحفاظ على مصالحها وحقوقها، مع استمرار انخراطها في القضايا التي تمس أمن واستقرار محيطها الإقليمي.

مصر حاضرة في الملفات المؤثرة بالمنطقة

وأضافت جيهان شاهين أن الحضور المصري في القضايا الإقليمية يعكس حجم الدولة المصرية وثقلها السياسي، لافتة إلى أن القاهرة تمتلك خبرات متراكمة وشبكة واسعة من العلاقات تتيح لها التواصل مع أطراف متعددة، وفتح قنوات للحوار حتى في أكثر الملفات تعقيدًا.

وأوضحت أن هذه القدرة على التواصل تمثل أحد عناصر قوة الدبلوماسية المصرية، خاصة في ظل أزمات متشابكة تتطلب تحركًا سياسيًا هادئًا ومسؤولًا، بعيدًا عن التصعيد الذي قد يؤدي إلى اتساع دائرة الصراع وزيادة كلفة الأزمات على شعوب المنطقة.

الأمن القومي المصري أولوية ثابتة

وشددت عضو مجلس النواب على أن الحفاظ على الأمن القومي المصري يظل المحدد الرئيسي للتحرك الخارجي، مؤكدة أن مصر تنظر إلى تطورات المنطقة من منظور شامل يضع أمن حدودها ومصالح شعبها واستقرار الدولة في مقدمة الاعتبارات.

وأشارت إلى أن التوازن في العلاقات الدولية لا يعني غياب المواقف، وإنما يعكس قدرة الدولة على إدارة علاقاتها وفق مصالحها، والاستفادة من تعدد الشراكات والعلاقات دون التفريط في استقلالية القرار الوطني.

الدبلوماسية المصرية.. حضور يتجاوز إدارة الأزمات

وأكدت جيهان شاهين أن الدور المصري لا يقتصر على التعامل مع الأزمات بعد اندلاعها، وإنما يمتد إلى دعم فرص التهدئة وتهيئة الظروف المناسبة للحلول السياسية، بما يتسق مع رؤية مصر الداعمة لاستقرار المنطقة ورفض اتساع رقعة الصراعات.

ولفتت إلى أن استمرار القاهرة في التواصل مع مختلف الأطراف يمنحها قدرة أكبر على فهم تطورات الملفات الإقليمية والتعامل معها، كما يعزز فرص الوصول إلى تفاهمات تخدم الأمن والاستقرار.

المرحلة الراهنة تفرض تكاتف الجهود العربية

وقالت عضو مجلس النواب إن التطورات الراهنة تفرض ضرورة تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية، خاصة في ظل تعدد الأزمات التي تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الأمن العربي، مؤكدة أن وحدة المواقف والتنسيق المستمر يمثلان عنصرين مهمين في حماية المصالح المشتركة.

واختتمت جيهان شاهين بالتأكيد على أن مصر ستظل طرفًا رئيسيًا في معادلة الاستقرار الإقليمي، مستندة إلى ثقلها السياسي وموقعها الجغرافي وعلاقاتها الممتدة، مع استمرار التمسك بثوابت الدولة المصرية والتحرك وفق رؤية تحمي المصالح الوطنية وتدعم أمن واستقرار المنطقة.