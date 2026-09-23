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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المستشارة أمل عمار تلتقي محافظ الإسكندرية لبحث سبل تعزيز التعاون في دعم وتمكين المرأة

المستشارة أمل عمار تلتقي محافظ الإسكندرية لبحث سبل تعزيز التعاون في دعم وتمكين المرأة
المستشارة أمل عمار تلتقي محافظ الإسكندرية لبحث سبل تعزيز التعاون في دعم وتمكين المرأة
أمل مجدى

قامت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، صباح اليوم الأربعاء، بزيارة المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من الملفات المتعلقة بالمرأة والأسرة.

وشهد اللقاء حضور كل من الدكتورة ميادة عبد القادر، عضوة المجلس ومقررة لجنة المحافظات، والدكتورة ماجدة الشاذلي، مقررة فرع المجلس بالإسكندرية، والمهندسة جيهان توفيق، رئيسة الإدارة المركزية لشئون مكتب رئاسة المجلس، والدكتورة أميرة يسن نائب محافظ الإسكندرية.

وأكدت المستشارة أمل عمار حرص المجلس على تعزيز التعاون مع المحافظة وتكامل الجهود في تنفيذ برامج ومبادرات المجلس، بما يتوافق مع محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، مشيرة إلى أهمية مواصلة العمل على الوصول إلى السيدات والفتيات بمختلف المناطق، ودعم جهود التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.

من جانبه، أكد المهندس أيمن عطية أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف مسارات التنمية، مشيرًا إلى حرص محافظة الإسكندرية على ترجمة هذه الرؤية إلى برامج ومبادرات عملية، بالتعاون والتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، بما يسهم في الوصول إلى السيدات والفتيات بمختلف أحياء المحافظة، ودعم قدراتهن الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير فرص حقيقية تسهم في تحسين جودة حياتهن وتعزيز مشاركتهن في المجتمع.


وقال محافظ الإسكندرية إن المرأة المصرية كانت وستظل شريكًا أساسيًا في مسيرة بناء الوطن والحفاظ على هويته، مؤكدًا دعم المحافظة للمبادرات التي تستهدف إبراز النماذج النسائية المصرية الملهمة وتخليد إسهاماتها، فضلًا عن دراسة المقترحات التي تم طرحها خلال اللقاء، وفي مقدمتها إنشاء منفذ لتسويق منتجات المرأة المصرية بالإسكندرية، بما يسهم في دعم السيدات صاحبات المشروعات وفتح آفاق تسويقية جديدة أمام منتجاتهن وتعزيز فرص التمكين الاقتصادي للمرأة.
وتناول اللقاء عددًا من آليات التعاون المقترحة، من بينها إنشاء منفذ لبيع منتجات المرأة المصرية بمحافظة الإسكندرية في إطار مبادرة «المصرية»، بما يتيح فرصًا تسويقية أفضل للسيدات ويدعم مشروعاتهن، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمقر المجلس بالمحافظة وسبل دعم أنشطته.

كما ناقش الجانبان عددًا من القضايا المرتبطة بملف الهوية الوطنية، حيث أكدت المستشارة أمل عمار أهمية إبراز إسهامات المرأة المصرية وتاريخها ودورها في بناء الوطن وخدمة المجتمع، وتعزيز حضور النماذج النسائية المصرية في الوعي العام، وفي هذا الإطار، تم بحث مقترح إطلاق أسماء عدد من السيدات المصريات على الشوارع والميادين ودور العبادة بمحافظة الإسكندرية، أسوة بما تم تنفيذه بمحافظة القاهرة، تقديرًا لإسهاماتهن وتخليدًا لأدوارهن في مختلف المجالات.

وفي ختام اللقاء، تبادلت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، الدروع التذكارية، تقديرًا للتعاون المثمر بين المجلس القومي للمرأة ومحافظة الإسكندرية، وتأكيدًا على استمرار التنسيق والتعاون المشترك بما يخدم المرأة والأسرة ويدعم جهود التنمية بالمحافظة.

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