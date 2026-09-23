قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلامي ينفرد بتفاصيل تحقيق سري في الزمالك بسبب تسريب تفاصيل صفقة بيزيرا
استقبال حافل بالورود والألحان .. تفاصيل زيارة البابا تواضروس لكنائس العبور ورسالته لشعب الكنيسة .. صور
رئيس الوزراء العراقي والرئيس الإيراني يبحثان التطورات بالمنطقة وجهود تعزيز الأمن والاستقرار
البابا تواضروس يستكمل «قوانين روحية للحياة» .. ويؤكد: الصليب علامة الحب الكامل .. صور
فيروس إبشتاين-بار.. مرض غامض يصيب الإنسان في صمت وهذه أسبابه
من أمريكا وتركيا.. أضا يكشف عن عرضين يهددان استمرار محمد هاني مع الأهلي
جمال الزهيري : إيقاف رمضان صبحي خسارة كبيرة للكرة المصرية
زوجة سامي عبد الحليم: خالد النبوي مبقاش يسأل عليه
أمام مجلس الأمن.. رئيس "أوبن إيه آي" يقر بمخاطر الذكاء الاصطناعي ويحذر من "الفخ"
عايزة مشاهدات وفلوس .. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة على صفحتها
فعاليات اليوم الوطني السعودي ترسم مشاهد الفرح في أرجاء المملكة
محمد أضا: بيراميدز يتراجع عن التفريط في مهند لاشين .. والأهلي يترقب موقفه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

طريقة سداد المصروفات الدراسية 2026/2027 عبر مصر الرقمية

طريقة سداد المصروفات الدراسية 2026/2027 عبر مصر الرقمية
طريقة سداد المصروفات الدراسية 2026/2027 عبر مصر الرقمية
عبد الفتاح تركي

يبحث العديد من أولياء الأمور عن طريقة سداد المصروفات الدراسية إلكترونيًا عبر منصة «مصر الرقمية»، بالتزامن مع بدء العام الدراسي، وتتيح المنصة خدمة سداد المصروفات الدراسية للمدارس الرسمية والرسمية لغات للعام الدراسي الحالي 2026/2027، بما يوفر إمكانية إتمام إجراءات الدفع إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه إلى المدرسة، وتتم عملية السداد من خلال حساب مُفعل على منصة «مصر الرقمية» وباستخدام إحدى بطاقات الدفع الإلكتروني المتاحة.

ما طريقة سداد المصروفات الدراسية عبر منصة مصر الرقمية؟

تتيح منصة «مصر الرقمية» العديد من الخدمات الإلكترونية، ومن بينها خدمة سداد المصروفات الدراسية للمدارس الرسمية والرسمية لغات للعام الدراسي الحالي 2026/2027، وتأتي هذه الخدمة في إطار التسهيل على أولياء الأمور والطلاب، وإتاحة إمكانية إتمام إجراءات السداد إلكترونيًا، مع الاحتفاظ بفاتورة الدفع بعد الانتهاء من العملية أو طباعتها عند الحاجة.

واقرأ أيضًا:

بوابة مصر الرقمية

ما خطوات سداد المصروفات الدراسية أونلاين؟

تبدأ خطوات سداد المصروفات الدراسية عبر منصة «مصر الرقمية» بالدخول إلى المنصة، ثم تسجيل الدخول إلى الحساب المُفعل، وبعد ذلك اختيار قسم خدمات التعليم، ثم الضغط على خدمة سداد المصروفات الدراسية، وإدخال الرقم القومي الخاص بالطالب، واستكمال إجراءات السداد باستخدام إحدى بطاقات الدفع الإلكتروني المتاحة.

وتأتي خطوات سداد المصروفات الدراسية عبر منصة «مصر الرقمية» على النحو الآتي.

  • الدخول إلى منصة مصر الرقمية.
  • تسجيل الدخول إلى الحساب المُفعل على المنصة.
  • اختيار قسم خدمات التعليم.
  • الضغط على سداد المصروفات الدراسية.
  • إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب.
  • الضغط على سداد المصروفات الدراسية.
  • إتمام عملية السداد باستخدام إحدى بطاقات الدفع الإلكتروني المتاحة.
  • بعد إتمام الدفع، يمكن الاحتفاظ بفاتورة السداد أو طباعتها عند الحاجة.

كيف يمكن إنشاء حساب جديد على منصة مصر الرقمية؟

يمكن لأولياء الأمور إنشاء حساب جديد على منصة «مصر الرقمية» لسداد المصروفات الدراسية الخاصة بأبنائهم، وذلك من خلال اتباع مجموعة من الخطوات التي تبدأ بالدخول إلى المنصة واختيار إنشاء حساب جديد، ثم تسجيل البيانات المطلوبة لإتمام عملية التسجيل وتفعيل الحساب واستخدام الخدمات الإلكترونية المتاحة.

بوابة مصر الرقمية

ما البيانات المطلوبة لإنشاء حساب على مصر الرقمية؟

عند إنشاء حساب جديد على منصة «مصر الرقمية»، يتعين تسجيل البيانات المطلوبة، والتي تشمل الرقم القومي، واسم الأم الأول، ورقم الهاتف المحمول، وبعد إدخال هذه البيانات يتم استكمال إجراءات تفعيل الحساب من خلال الكود الذي يصل إلى رقم الهاتف المحمول المُدخل أثناء عملية التسجيل.

وتشمل البيانات المطلوبة لإنشاء الحساب الآتية.

1- الرقم القومي.

2- اسم الأم الأول.

3- رقم الهاتف المحمول.

كيف يتم تفعيل حساب مصر الرقمية بعد التسجيل؟

بعد تسجيل البيانات المطلوبة لإنشاء الحساب، يتم إرسال رسالة تفعيل الحساب عبر كود يُرسل إلى رقم الهاتف الذي تم إدخاله، ثم يقوم المستخدم بإدخال كود التفعيل الذي يتضمن 6 أرقام في الرسالة المرسلة، وبعد ذلك يتم تسجيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور، ثم الضغط على زر التسجيل لإتمام عملية إنشاء الحساب بنجاح.

ما خطوات دفع المصروفات الدراسية بعد إنشاء الحساب؟

بعد الانتهاء من إنشاء الحساب وتفعيله على منصة «مصر الرقمية»، يمكن استخدام الحساب في إجراءات سداد المصروفات الدراسية، وذلك من خلال الدخول إلى الحساب واختيار قسم خدمات التعليم، ثم الضغط على سداد المصروفات الدراسية، وإدخال الرقم القومي الخاص بالطالب، ثم استكمال عملية الدفع باستخدام إحدى بطاقات الدفع الإلكتروني المتاحة.

وبعد إتمام عملية السداد إلكترونيًا، يمكن الاحتفاظ بفاتورة السداد أو طباعتها عند الحاجة، وهو ما يتيح لولي الأمر الاحتفاظ بإثبات إتمام عملية دفع المصروفات الدراسية.

كيف يتم سداد المصروفات الدراسية 2026/2027 للمدارس الحكومية؟

يتم سداد المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026/2027 للمدارس الحكومية من خلال الذهاب إلى إحدى منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها الوزارة، أو من خلال التوجه مباشرة إلى مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك باستخدام الرقم القومي للطالب، أو كود الطالب للطلاب غير المصريين.

وتوفر هذه الطرق إمكانية إتمام إجراءات سداد المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026/2027، سواء من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها الوزارة أو عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، مع استخدام الرقم القومي للطالب، أو كود الطالب للطلاب غير المصريين.

بوابة مصر الرقمية

هل يمكن سداد المصروفات الدراسية إلكترونيًا عبر مصر الرقمية؟

نعم، تتيح منصة «مصر الرقمية» سداد المصروفات الدراسية إلكترونيًا للعام الدراسي الحالي 2026/2027، ويستطيع ولي الأمر إتمام عملية الدفع من خلال الحساب المُفعل على المنصة، بعد اختيار خدمات التعليم وسداد المصروفات الدراسية وإدخال الرقم القومي الخاص بالطالب، ثم استخدام إحدى بطاقات الدفع الإلكتروني المتاحة واستكمال العملية.

وبذلك تتضمن خيارات سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2026/2027 السداد إلكترونيًا عبر منصة «مصر الرقمية»، إلى جانب السداد من خلال إحدى منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها الوزارة، أو التوجه إلى مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك وفق البيانات المطلوبة لكل طالب.

ما خطوات سداد مصروفات المدارس الرسمية والرسمية لغات؟

تتمثل الخطوات الأساسية في الدخول إلى منصة «مصر الرقمية»، وتسجيل الدخول إلى الحساب المُفعل، ثم اختيار قسم خدمات التعليم، والضغط على سداد المصروفات الدراسية، وإدخال الرقم القومي الخاص بالطالب، ثم إتمام عملية السداد باستخدام إحدى بطاقات الدفع الإلكتروني المتاحة، وبعد الدفع يمكن الاحتفاظ بفاتورة السداد أو طباعتها عند الحاجة.

وتأتي خدمة سداد المصروفات الدراسية إلكترونيًا بالتزامن مع بدء العام الدراسي 2026/2027، وهو ما يجعل معرفة خطوات الدفع عبر منصة «مصر الرقمية» من الموضوعات التي تحظى باهتمام أولياء الأمور الراغبين في استكمال إجراءات سداد المصروفات الدراسية لأبنائهم إلكترونيًا.

ما طرق سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2026/2027؟

تشمل طرق السداد الواردة للعام الدراسي الجديد 2026/2027 استخدام منصة «مصر الرقمية» لإتمام الدفع إلكترونيًا، إلى جانب الذهاب إلى إحدى منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها الوزارة، أو التوجه مباشرة إلى مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، ويُستخدم الرقم القومي للطالب في إجراءات السداد، بينما يستخدم كود الطالب للطلاب غير المصريين.

30 يونيو.. نجاح خطط بناء

وبذلك يستطيع أولياء الأمور متابعة إجراءات سداد المصروفات الدراسية وفق الطريقة المناسبة لهم، مع إمكانية الاستفادة من خدمة السداد الإلكتروني عبر منصة «مصر الرقمية» بعد إنشاء حساب مُفعل، وإتمام الخطوات الخاصة بالدفع باستخدام إحدى بطاقات الدفع الإلكتروني المتاحة، ثم الاحتفاظ بفاتورة السداد أو طباعتها عند الحاجة.

سداد المصروفات الدراسية سداد المصروفات الدراسية 2026 سداد المصروفات الدراسية 2027 سداد المصروفات الدراسية أونلاين مصر الرقمية سداد المصروفات عبر مصر الرقمية مصروفات المدارس 20262027 طريقة دفع المصروفات الدراسية مصروفات المدارس الرسمية مصروفات المدارس الرسمية لغات طريقة سداد المصروفات الدراسية أونلاين عبر مصر الرقمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الدولة

قرار عاجل من المحكمة في دعوى وقف قبول الأجانب واللاجئين بالجامعات الحكومية

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد

شرارة حرب جديدة تهز إثيوبيا.. قوات تيجراي تسيطر على مطار في ميكلي.. واشتعال معركة إسقاط آبي أحمد

حالة الطقس غدًا الخميس.. أمطار رعدية ورياح و33 درجة بالقاهرة

حالة الطقس غدًا الخميس.. أمطار رعدية ورياح ودرجة الحرارة 33 بالقاهرة

الرئيس السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين رؤساء 8 محاكم استئناف

صورة أرشيفية

بعد نشر الواقعة بصدى البلد|تحقيق وجزاءات لمعلمة ومديرة مدرسة بعد تشويه شعر تلميذ ببني سويف

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

الدولار يواصل التراجع في البنوك بمنتصف تعاملات اليوم .. وهذا سعره الآن

طلاب مدرسة دهشور الثانوية

طلاب مدرسة دهشور الثانوية يستغيثون: المدير طردنا وشتمنا عشان ما اخترناش البكالوريا

صورة أرشيفية

كانت محتاجة صيانة والمدير مابلغش.. تفاصيل سقوط مروحة على التلاميذ بمدرسة بالنزهة

بالصور

تسلا تعيد "رودستر" إلى الواجهة.. سيارة خارقة بعد 6 سنوات من التأجيل

تسلا رودستر
تسلا رودستر
تسلا رودستر

اليوم العالمي بدون سيارات.. هل تستطيع المدن الاستغناء عن هيمنة السيارة؟

اليوم العالمي بدون سيارات
اليوم العالمي بدون سيارات
اليوم العالمي بدون سيارات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر؟

للانش بوكس.. طريقة ميني بيتزا بالعجينة السحرية

طريقة ميني بيتزا بالعجينة السحرية
طريقة ميني بيتزا بالعجينة السحرية
طريقة ميني بيتزا بالعجينة السحرية

فيديو

صابرين النجيلي

دياب يطرح أغنيته الجديدة "امسك حرامي" بالتعاون مع صابرين النجيلي.. شاهد

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد