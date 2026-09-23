قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد القبض عليه لحيازته الكوكايين.. من هو الشاعر وليد الغزالي؟
باكستان: تعيين جنرال متقاعد كأول أمين عام لـ حلف مكة الدفاعي
موعد مباراة السعودية والكويت في خليجي 27 والقنوات الناقلة
شباب الأهلي دبي: الزمالك يمتلك الأولوية حال عودة خوان بيزيرا إلى الدوري المصري
الأوكازيون الصيفي تحت الرقابة.. تخفيضات تصل إلى 50% وتحذير من العروض الوهمية
مصر والكونغو الديمقراطية تتوافقان على قواعد القانون الدولي للمجاري المائية العابرة للحدود
بـ 20 لغة.. الأوقاف تتيح «مختصر الشمائل المحمدية» على منصتها الرقمية
بمشاركة 12 دولة عربية.. الشباب والرياضة تستعد لانطلاق فعاليات سفينة النيل للشباب العربي بالأقصر وأسوان
داليا البحيري لـ«صدى البلد»: أتمنى تقديم جزء ثانٍ من «محامي خلع».. والعمل مع هاني رمزي ممتع.. فيديو
أفضل وسيلة للاستثمار.. وتفاصيل أعلى شهادات الادخار في بنك مصر 2026
كانت محتاجة صيانة والمدير مابلغش.. تفاصيل سقوط مروحة على التلاميذ بمدرسة بالنزهة
الدولار يواصل التراجع في البنوك بمنتصف تعاملات اليوم .. وهذا سعره الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدوحة تضع خارطة عربية جديدة لمكافحة الفساد

المشاركون في أعمال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف
المشاركون في أعمال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف
الديب أبوعلي

اختتمت في العاصمة القطرية الدوحة أعمال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والتي عقدت خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر 2026، بدعوة مشتركة من هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر، رئيس الدورة السادسة للمؤتمر، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، قطاع الشؤون القانونية - إدارة الشؤون القانونية.

وجاء عقد الدورة تنفيذا للقرار رقم (11) الصادر عن الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والذي تضمن الموافقة على طلب دولة قطر استضافة أعمال الدورة السادسة للمؤتمر خلال عام 2026.

وشهدت الدورة حضور ممثلي الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية بصفة مراقب.

وفي اليوم الأول، عقد الاجتماع التاسع للجنة العامة مفتوحة العضوية للخبراء الحكوميين وممثلي الهيئات المستقلة في الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بالدوحة، وذلك لمراجعة جدول الأعمال المؤقت وصياغة مشاريع القرارات الخاصة بالمؤتمر.

الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

وخلال اليوم الثاني لأعمال المؤتمر، عقد المنتدى العربي لتعزيز جهود الوقاية من الفساد في القطاع العام، والذي تناول عددا من الموضوعات المعاصرة ذات الصلة بتعزيز النزاهة والوقاية من الفساد، من بينها أثر مدونات السلوك في تعزيز نزاهة القطاع العام، ودور الذكاء الاصطناعي في دعم جهود الوقاية من الفساد، إلى جانب دور المجالس البرلمانية وهيئات مكافحة الفساد في دعم منظومات النزاهة وتعزيز التعاون فيما بينها.

وفي اليوم الثالث، افتتح أعمال الدورة الوزير حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر ورئيس الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

وقامت وزير مفوض/ د. مها بخيت، رئيس الأمانة العامة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، باستعراض ومناقشة بنود جدول الأعمال المؤقت، ومشاريع القرارات والبيان الختامي.

كما تم خلال هذه الدورة انتخاب مكتب الدورة السادسة للمؤتمر، برئاسة معالي رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر، ومعالي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بسلطنة عمان نائبا للرئيس، وممثل وزارة العدل بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مقررا.

وصدر عن المؤتمر عدد من القرارات المهمة، من بينها استضافة دولة قطر لاجتماع الخبراء الإقليمي من وزارات العدل والداخلية والهيئات المعنية بمكافحة الفساد في الدول العربية، لوضع تصور لمشروع دليل عربي موحد للتحقيقات المالية الموازية في جرائم الفساد المالي.

كما شملت القرارات تعزيز استعراض تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وإعلان الدوحة بشأن تعزيز التدابير الوقائية من الفساد، وقرار تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد من خلال تسريع الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة.

وتضمنت القرارات كذلك تعزيز شفافية الملكية النفعية وتحديد هوية المالكين المنتفعين "المستفيدين الحقيقيين" في الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية.

وفي نهاية أعمال الدورة السادسة للمؤتمر، توجه المشاركون بالشكر إلى كافة المنتسبين لهيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على حسن إدارتهم للجلسات ولجهودهم القيمة في إعداد وثائق المؤتمر وتنظيم أعماله.

الدوحة مكافحة الفساد الفساد العاصمة القطرية الدوحة قطر دولة قطر هيئة الرقابة الإدارية والشفافية جامعة الدول العربية الذكاء الاصطناعي جرائم الفساد المالي الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد سلطنة عُمان وزراء الداخلية العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على غزلان وفرح شعبان

«سبب يخلي أي راجل يطلق مراته».. ماذا قال علي غزلان عن الانفصال من فرح شعبان؟

أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق اليوم الأربعاء

قبل ما تنزل السوق.. كرتونة البيض بـ 112 جنيهًا وارتفاع أسعار 12 سلعة اليوم

أزمة المعلمين المصريين في الكويت

«الخارجية» تكشف تفاصيل قرار الكويت بشأن المُعلمين المصريين والفئات المُستثناة

واقعة اتهام سيدة للشرطة بالاستيلاء على أموالها وذهبها وحبس زوجها

تفاصيل واقعة اتهام سيدة للشرطة بالاستيلاء على أموالها وذهبها وحبس زوجها

جوارديولا وصلاح

شيء نادر .. «جوارديولا»: محمد صلاح اللاعب الذي تمنيت وجوده معي في مانشستر سيتي

المرجع الديني آية الله العظمى الشبيري الزنجاني.

بعد رحيل الزنجاني.. إيران تعلن الحداد الرسمي في البلاد

ارشيفي

إثيوبيا تشتعل.. جبهة تيجراي تسيطر على مطار ميكيلي

نادي الزمالك

«شبانة» يتساءل بتعجب: عمرك شوفت راعي بيستلف من النادي؟.. و«الجهبذ» وراء جميع أزمات الزمالك

ترشيحاتنا

زخاروفا

روسيا تحذر كندا: شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا أهداف مشروعة للقوات الروسية

اتفاق جرينلاند والدنمارك والولايات المتحدة

الناتو: اتفاق جرينلاند والدنمارك والولايات المتحدة يهدف لتعزيز أمن القطب الشمالي

تقرير: حرب إيران

تقرير: حرب إيران تلقي بظلالها على الاقتصاد الأمريكي وترفع التضخم وأسعار الوقود

بالصور

لا تصلح للاستهلاك الآدمي.. شيف يكشف كوارث عن سيخ الشاورما

لا تصلح للاستهلاك الإدامى.. شيف يكشف كوارث عن سيخ الشاورما
لا تصلح للاستهلاك الإدامى.. شيف يكشف كوارث عن سيخ الشاورما
لا تصلح للاستهلاك الإدامى.. شيف يكشف كوارث عن سيخ الشاورما

آخر عطلة رسمية في 2026.. موعد إجازة 6 أكتوبر للقطاعين الحكومي والخاص

اجازة 6 اكتوبر 2026
اجازة 6 اكتوبر 2026
اجازة 6 اكتوبر 2026

للهيمنة على المستقبل.. حرب الذكاء الاصطناعي تشتعل بين الولايات المتحدة والصين

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات.. صور

وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات
وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات
وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات

فيديو

عمر السعيد

إسلام جمال وهشام ماجد فى جنازة والد عمر السعيد

أحمد العوضي

لماذا اعتذر العوضي لياسمين عبد العزيز؟.. تفاصيل أزمة تصريحاته الأخيرة

وليمة ضخمة

وليمة بـ1400 خروف و200 جمل.. زفاف عراقي يثير الجدل

عودة اصالة ونانسي عجرم

بعد 11 عامًا من الأزمة.. هل تصالحت أصالة ونانسي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين يتحول الاقتصاد إلى جبهة مواجهة رئيسية

المزيد