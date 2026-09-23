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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

2500 مواطن استفادوا من قافلة العيون المجانية بالنادي الاجتماعي بمرسى مطروح

خلال تفقداعمال القافلة
خلال تفقداعمال القافلة
ايمن محمود

تفقد الدكتور إسلام رجب، نائب محافظ مطروح  يرافقه الدكتور محمد إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة الغاز الطبيعي للسيارات «كارجاس» والدكتور حسين السنيني، السكرتير العام للمحافظة القافلة الطبية المتخصصة في أمراض العيون، التي تنظمها مؤسسة مرفت سلطان للأعمال الخيرية برعاية من الشركة المصرية للغازات الطبيعية "إيجاس" وشركة الغاز الطبيعي للسيارات "كارجاس" وذلك بمقر جمعية الأندية الاجتماعية والثقافية بمرسى مطروح.

أعمال القافلة 

 وتُقام القافلة بالتعاون مع جمعية أصدقاء مرضى الكلى بمطروح وجمعية الأندية الاجتماعية والثقافية.

واطمأن نائب المحافظ على انتظام استقبال المواطنين وإجراء الكشوف والفحوصات، في ظل إقبال كبير وتقدّم نحو 2500 مواطن للاستفادة من خدمات القافلة، التي تشمل الكشف وصرف العلاج وتوفير النظارات الطبية للحالات المستحقة بالمجان وطبقا للفحص الاجتماعي والطبي، كما تُحوَّل الحالات التي تستدعي تدخلًا جراحيًا إلى مركز برادة للعيون بالإسكندرية، مع توفير مؤسسة مرفت سلطان وسائل نقل لها.

وأكد نائب المحافظ أهمية وصول الخدمات إلى الحالات الأولى بالرعاية، مشيدًا بتعاون الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني وشركتي «كارجاس» و«إيجاس» في تنظيم القافلة، ودور القوافل الطبية المتخصصة في دعم المنظومة الصحية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وعلى هامش الجولة تفقد نائب المحافظ حضانة النادي الاجتماعي، حيث تابع سير العمل بها واطمأن على الخدمات المقدمة للأطفال، واستمع إلى شرح من القائمين عليها بشأن أنشطتها واحتياجاتها.

جاء ذلك بحضور أحمد شلبي مدير المسئولية المجتمعية بشركة "إيجاس" والدكتور خالد فصيح، المدير التنفيذي لمؤسسة مرفت سلطان، العقيد محمد شلبى من شركة كارجاس - مدير عام المسؤلية المجتمعية،نهى سليمان مدير إدارة تنمية الموارد بمؤسسة مرفت سلطان،عبد الفتاح عبد السميع، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد بدران، مدير مديرية الصحة بمطروح، إلى جانب ممثلي الجهات المشاركة.

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