21 تمرينا تحت الماء في نفس واحد.. مصري يحقق رقما قياسيا عالميا في موسوعة جينيش

أكد رامي علي بطل الغوص الحر وصاحب الرقم القياسي العالمي، أنه حقق رقم قياسي عالمي جديد في موسوعة جينيس ، مضيفا:" قمت بالغطس 3 أمتار لمدة دقيقة 36 ثانية وقمت بتأدية 21 تمرينا خاص بالقوة البدنية تحت الماء في نفس واحد".





وقال رامي علي في مداخلة هاتفية في برنامج " من ماسبيرو " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" التمرين ده على الأرض يتطلب قدرة عالية من التحمل البدني وكل عضلات الجسم تعمل ".



وتابع رامي علي :" التحدي إني أعمل هذا العدد من التمرينات في نفس واحد ونجحت في تنفيذ 21 تمرينا في نفس واحد تحت المياه ".

وأكمل رامي علي :" الرقم القياسي يسجل باسمي لأول مرة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية ".



ولفت رامي علي :" كنت أؤدي تمرينات للتنفس واستطيع أن أظل تحت المياه لمدة تصل لـ 4 دقائق بدون أي تمرين تحت الماء ".

