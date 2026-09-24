صحة الإسكندرية تعزز مهارات الفرق الطبية في لغة الإشارة

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية يومًا علميًا بعنوان «التواصل الفعال مع الصم والبكم» بمستشفى أطفال الرمل، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للغة الإشارة، وذلك في إطار دعم حقوق الأشخاص ذوي الهمم، وتعزيز إتاحة الخدمات الصحية بصورة أكثر شمولًا، وتوفير بيئة طبية تضمن سهولة التواصل مع مختلف الفئات، تحت رعاية الدكتور أسامة أحمد بلبل، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.

تفاصيل التدريب

أكدت الدكتورة فاطمة رجب، مدير إدارة ذوي الهمم والتأهيل، أن اليوم العلمي استهدف تدريب مقدمي الخدمة الطبية على أساسيات لغة الإشارة، بما يسهم في تعزيز قدرتهم على التواصل الفعال مع المرضى من الصم وضعاف السمع، وفهم احتياجاتهم وشكاواهم الصحية بصورة دقيقة، بما يساعد على تقديم الخدمات الطبية لهم بصورة أكثر سهولة وجودة.

وأوضحت أن التدريب يأتي بهدف ضمان حصول المرضى من الصم وضعاف السمع على الرعاية الصحية اللازمة دون وجود عوائق مرتبطة بالتواصل، إلى جانب رفع قدرات الفرق الطبية في التعامل مع احتياجات هذه الفئة أثناء تلقيها للخدمات الصحية المختلفة.

وأضافت رجب أن تدريب الفرق الطبية على أساسيات لغة الإشارة يمثل خطوة مهمة نحو بناء بيئة صحية أكثر شمولًا، تتيح للأشخاص ذوي الهمم التعبير عن احتياجاتهم وشكاواهم بصورة واضحة، وتساعد مقدمي الخدمة الطبية على الحصول على المعلومات اللازمة لتقديم الرعاية الصحية المناسبة وفقًا لاحتياجات كل حالة.

وأشارت إلى أن تعزيز مهارات التواصل بين مقدمي الخدمات الصحية والمرضى من الصم وضعاف السمع لا يقتصر على الجانب التدريبي فقط، وإنما يسهم في دعم حق الأشخاص ذوي الهمم في الحصول على خدمات صحية ميسرة، وفي أجواء تراعي احتياجاتهم وتضمن مشاركتهم بصورة أكثر فاعلية في رحلة تلقي العلاج والرعاية.

وتضمن اليوم العلمي محاضرة تناولت دور إدارة ذوي الهمم والتأهيل في تمكين الأشخاص ذوي الهمم، والعمل على تيسير وإتاحة الخدمات الصحية المقدمة لهم، إلى جانب التعريف بأهمية توفير وسائل تواصل مناسبة تساعد على إزالة العوائق التي قد تواجههم أثناء الحصول على الخدمة الطبية.

كما شهد اليوم تدريبًا عمليًا على أساسيات لغة الإشارة، قدمه الدكتور محمود شحاتة، مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم، وتناول خلاله عددًا من الإشارات والتعبيرات الأساسية التي يحتاج إليها مقدمو الخدمة الطبية أثناء التعامل مع المرضى من الصم وضعاف السمع.

وركز التدريب على الجوانب العملية التي يمكن الاستفادة منها خلال المواقف اليومية داخل المنشآت الصحية، بما يساعد أعضاء الفرق الطبية على التواصل بصورة أكثر وضوحًا مع المرضى، وفهم احتياجاتهم الأساسية، وتيسير حصولهم على الخدمات والرعاية الطبية.

وشهد اليوم العلمي تفاعلًا ومشاركة فعالة من أعضاء الفريق الطبي، مع تطبيق عملي لما تم التدريب عليه من مهارات وإشارات، بما يعزز قدرات التواصل مع المرضى من الصم وضعاف السمع، ويدعم جهود تقديم خدمة صحية أكثر إنسانية وشمولًا.

ويأتي تنظيم اليوم العلمي في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية على تعزيز إتاحة الخدمات الصحية للأشخاص ذوي الهمم، ورفع كفاءة مقدمي الخدمة الطبية في التعامل مع احتياجاتهم، بما يدعم تقديم رعاية صحية تراعي الفروق والاحتياجات المختلفة للمرضى.