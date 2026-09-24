سيارة آي كار V27 الصينية الرياضية تظهر لأول مرة | صور

كشفت شركة شيري عن طرازها الجديد شيري آي كار V27، وتنتمي كار V27 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتظهر آي كار V27 بـ تحسينات في راحة المقصورة وتحديثات في التقنيات الذكية .

سيارة آي كار V27 الجديدة

أبعاد آي كار V27 الجديدة

تأتى سيارة آي كار V27 الجديدة بطول 4909 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2910 مم، ويمكنها الخوض في مياه بعمق 60 سم.

سيارة آي كار V27 الجديدة

محرك آي كار V27 الجديدة

تستمد سيارة آي كار V27 الجديدة قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 141 حصان، ويعمل المحرك البنزين كمولد للطاقة، وبها محركات كهربائية للدفع، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها بطارية سعة 34.3 كيلوواط/ساعة، ويمكنها قطع مدى كهربائي يصل إلى 210 كم، ومدى إجمالي يصل إلى 1230 كم.

مواصفات آي كار V27 الجديدة

سيارة آي كار V27 الجديدة

زودت سيارة آي كار V27 الجديدة بالعديد من المميزات من ضمنها، شاشة وسطية تعمل بمعالج سنابدراجون 8295 بي من كوالكوم، وتدعم ديب سيك وآبل كاربلاي وهواوي هاي كار وكار لينك، وبها مستشعر ليدار، وشريحة جورني 6 بي لأنظمة مساعدة القيادة.

تاريخ شركة آي كار في صناعة السيارات

سيارة آي كار V27 الجديدة

في عام 2023 تم الإعلان الرسمي عن إطلاق علامة "iCAR" التجارية المخصصة للسيارات الكهربائية المتطورة، وفي عام 2024 بدء المبيعات الرسمية لأولى سيارات الشركة وهي الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) باسم آي كار 03.

سيارة آي كار V27 الجديدة

وفي عام 2025 تم تغيير اسم العلامة التجارية إلى "iCaur" في بعض الأسواق الخارجية لأسباب تسويقية وتجارية تتعلق بحقوق العلامة .