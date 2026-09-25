أخبار التكنولوجيا| سامسونج تصعب استبدال بطاريات 50 مليون هاتف Galaxy.. ميتا تكشف جهازا جديدا للتحدث مع الذكاء الاصطناعي

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استخدام مصطلح "الذكاء الفائق" Super Intelligence، بدلا من “الذكاء الاصطناعي” Artificial Intelligence، معتبرا أن وصف الذكاء بأنه اصطناعي لا يعكس طبيعة التكنولوجيا وقدراتها.

تدرس شركة سامسونج، إضافة شرائح أمان إلى بطاريات هواتف Galaxy A المستقبلية، بما في ذلك طرازات اقتصادية مثل Galaxy A57، في خطوة تهدف إلى التحقق من أصالة البطارية وتعزيز معايير السلامة، وفقا لما أوردته صحيفة The Elec الكورية.

أعلنت شركة OpenAI، إتاحة ميزات تعتمد على الوكلاء الصوتيين في تطبيق شات جي بي تي ChatGPT للهواتف، بما يسمح للمستخدمين بإعطاء أوامر صوتية لتنفيذ مهام متعددة، من بينها إعداد المستندات وصياغة رسائل البريد الإلكتروني وتلخيص محتوى المحادثات.

أتاحت شركة آبل مع تحديث iOS 26 إمكانية تغيير خلفيات محادثات تطبيق Messages، بعد سنوات ظلت خلالها جميع محادثات iMessage تظهر بالخلفية التقليدية نفسها.

كشفت شركة ميتا خلال فعاليات مؤتمر Connect عن جهاز جديد يحمل اسم Muse Charm، وهو جهاز محمول صغير يعمل بصورة مستمرة، ويتيح للمستخدمين التحدث مع مساعد الذكاء الاصطناعي “ميوز” دون الحاجة إلى ارتداء نظارات ميتا الذكية.

تضم هواتف سامسونج، عددا كبيرا من الرموز التي تظهر على الشاشة لإطلاع المستخدم على حالة الجهاز والاتصالات والميزات المفعلة.

كشفت شركة يوتيوب خلال فعالياتها السنوية Made On YouTube عن مجموعة من الأدوات الجديدة لتطبيق YouTube Studio، الذي يستخدمه صناع المحتوى لإدارة قنواتهم، بهدف مساعدتهم على تحليل أداء الفيديوهات وتحسين المحتوى وزيادة الوصول إلى الجمهور.

أعلنت شركة مايكروسوفت تحديث جهازي Surface Pro بشاشة 12 بوصة وSurface Laptop بشاشة 13 بوصة، عبر تزويدهما بأحدث معالجات Snapdragon X2 Plus من شركة كوالكوم، مع الحفاظ على التصميم والمواصفات الأساسية نفسها التي قدمتها الشركة في العام الماضي.

أطلقت شركة آبل اليوم تحديث watchOS 27.0.1 لساعات Apple Watch، بهدف إصلاح مشكلة تسببت في إعادة تشغيل بعض الساعات بشكل مفاجئ.