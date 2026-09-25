قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة مصر وأنجولا اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا
حكم قراءة القرآن بسرعة أو أثناء الاستلقاء وعلى جنابة.. دار الإفتاء توضح
1500 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. آخر موعد لصرف منحة المولد النبوي للعمالة غير المنتظمة
الرئيس الإيراني يبحث مع رئيس الوزراء الباكستاني جهود التوصل لاتفاق مع أمريكا
باكستان تعلن إحباط محاولة هجوم عبر الحدود من أفغانستان ومقـ.تل عناصر من طالبان
منتهي في الأهلي.. مصدر مقرب من حسام حسن يوضح حقيقة تصريحاته عن محمد الشناوي
مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض تقييد صلاحيات ترامب في الحرب مع إيران
دعاء يوم الجمعة المستجاب للأبناء والزوج.. اغتنموا ساعة الإجابة وأكثروا من الدعاء
سعر الدولار بعد إعلان الفائدة الآن
الأمن القومي للنصف الغربي من الكرة الأرضية.. كولومبيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران
فضيـ.حة تهز الشرطة الإسرائيلية.. استجواب نجل رئيس جهاز أمني بشبهة سرقة سيارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| سامسونج تصعب استبدال بطاريات 50 مليون هاتف Galaxy.. ميتا تكشف جهازا جديدا للتحدث مع الذكاء الاصطناعي

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

لماذا يريد ترامب تغيير اسم الذكاء الاصطناعي؟

اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استخدام مصطلح "الذكاء الفائق" Super Intelligence، بدلا من “الذكاء الاصطناعي” Artificial Intelligence، معتبرا أن وصف الذكاء بأنه اصطناعي لا يعكس طبيعة التكنولوجيا وقدراتها.

على خطى آيفون.. سامسونج تصعب استبدال بطاريات 50 مليون هاتف Galaxy

تدرس شركة سامسونج، إضافة شرائح أمان إلى بطاريات هواتف Galaxy A المستقبلية، بما في ذلك طرازات اقتصادية مثل Galaxy A57، في خطوة تهدف إلى التحقق من أصالة البطارية وتعزيز معايير السلامة، وفقا لما أوردته صحيفة The Elec الكورية.


بصوتك فقط.. شات جي بي تي ينفذ المهام عنك على الهاتف

 

أعلنت شركة OpenAI، إتاحة ميزات تعتمد على الوكلاء الصوتيين في تطبيق شات جي بي تي ChatGPT للهواتف، بما يسمح للمستخدمين بإعطاء أوامر صوتية لتنفيذ مهام متعددة، من بينها إعداد المستندات وصياغة رسائل البريد الإلكتروني وتلخيص محتوى المحادثات.

بعد تحديث iOS 27.. طريقة تغيير خلفية المحادثات في رسائل آيفون

أتاحت شركة آبل مع تحديث iOS 26 إمكانية تغيير خلفيات محادثات تطبيق Messages، بعد سنوات ظلت خلالها جميع محادثات iMessage تظهر بالخلفية التقليدية نفسها. 

بدون نظارات أو هاتف.. ميتا تكشف جهازا جديدا للتحدث مع الذكاء الاصطناعي

 

كشفت شركة ميتا خلال فعاليات مؤتمر Connect عن جهاز جديد يحمل اسم Muse Charm، وهو جهاز محمول صغير يعمل بصورة مستمرة، ويتيح للمستخدمين التحدث مع مساعد الذكاء الاصطناعي “ميوز” دون الحاجة إلى ارتداء نظارات ميتا الذكية.

ماذا يعني رمز المثلث المكسور على هواتف سامسونج؟

تضم هواتف سامسونج، عددا كبيرا من الرموز التي تظهر على الشاشة لإطلاع المستخدم على حالة الجهاز والاتصالات والميزات المفعلة.

الذكاء الاصطناعي يدخل كواليس يوتيوب.. أدوات جديدة لصناعة فيديوهات أكثر جذبا

كشفت شركة يوتيوب خلال فعالياتها السنوية Made On YouTube عن مجموعة من الأدوات الجديدة لتطبيق YouTube Studio، الذي يستخدمه صناع المحتوى لإدارة قنواتهم، بهدف مساعدتهم على تحليل أداء الفيديوهات وتحسين المحتوى وزيادة الوصول إلى الجمهور.

مايكروسوفت تطلق إصدارات جديدة من Surface Pro وSurface Laptop

أعلنت شركة مايكروسوفت تحديث جهازي Surface Pro بشاشة 12 بوصة وSurface Laptop بشاشة 13 بوصة، عبر تزويدهما بأحدث معالجات Snapdragon X2 Plus من شركة كوالكوم، مع الحفاظ على التصميم والمواصفات الأساسية نفسها التي قدمتها الشركة في العام الماضي.

خلل مفاجئ يضرب ساعات آبل الجديدة.. تحديث watchOS 27.0.1 ينقذ الموقف

أطلقت شركة آبل اليوم تحديث watchOS 27.0.1 لساعات Apple Watch، بهدف إصلاح مشكلة تسببت في إعادة تشغيل بعض الساعات بشكل مفاجئ.

أخبار التكنولوجيا تكنولوجيا التكنولوجيا أخبار التقنية علوم وتكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير الساعة

تأخير الساعة يوم خميس رسميًا.. الساعة 12 تعود 11 مساء في هذا الموعد

شادي محمد وزوجته

أم أولادي في ذمة الله.. شادي محمد ينعى زوجته السابقة بكلمات مؤثرة

نتنياهو

سأتركه للوفد الإيراني.. نتنياهو يفاجئ الأمم المتحدة بجهاز «ستارلينك»

سعر الجنيه الذهب

بعد ساعات من تحديد سعر الفائدة.. الجنيه الذهب يفقد1360 جنيهاٌ في الصاغة الآن

مرتبات أكتوبر 2026.. موعد الصرف والمتأخرات والحد الأدنى للأجور

مرتبات أكتوبر 2026.. موعد الصرف والمتأخرات والحد الأدنى للأجور

هنادي مهنا

عندي رومو مش فومو.. هنادي مهنا تكشف حقيقة إصابتها بمرض نفسي

صرف المعاشات

«أول أكتوبر».. التأمينات تستعد لصرف المعاشات لـ 11.5 مليون مستحق بالزيادة الجديدة

سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة يحاول تسليم ممثل إيران جهاز «ستارلينك»

عقب خطاب نتنياهو .. سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة يحاول تسليم ممثل إيران جهاز «ستارلينك»

ترشيحاتنا

أخبار السيارات

أخبار السيارات| رينو 8 جورديني تعود من الستينيات.. أرخص 5 سيارات صينية في مصر

عودة قوية لعائلة Surface.. مايكروسوفت تستعد لإطلاق أجهزة جديدة كلياً بترقيات خارقة

عودة قوية لعائلة Surface.. مايكروسوفت تستعد لإطلاق أجهزة جديدة كلياً بترقيات خارقة

هاتف Realme 16 Pro Harry Potter Edition

أجمل هاتف في 2026؟ ريلمي تطلق نسخة "هاري بوتر" من هاتف Realme 16 Pro

بالصور

طرق طبيعية للتخلص من النمل في المنزل.. وصفات بسيطة من المطبخ

وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل
وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل
وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل

موجود بالكرنب والبطاطس.. هل يساعد الليثيوم في حماية الذاكرة والدماغ من الخرف؟

تأثير عنصر الليثيوم في الوقاية من مرض الزهايمر
تأثير عنصر الليثيوم في الوقاية من مرض الزهايمر
تأثير عنصر الليثيوم في الوقاية من مرض الزهايمر

إطلالة هيفاء وهبي في أحدث ظهور.. أناقة لافتة بالأسود والجينز

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

علامة مبكرة في العين قد تكشف التصلب المتعدد.. احذر رؤية الومضات وتشوش النظر

الومضات الضوئية وتشوش الرؤية من علامات التصلب المتعدد
الومضات الضوئية وتشوش الرؤية من علامات التصلب المتعدد
الومضات الضوئية وتشوش الرؤية من علامات التصلب المتعدد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

المزيد