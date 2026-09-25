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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الجزائر وزامبيا اليوم في تصفيات أمم إفريقيا والقناة الناقلة

منتخب الجزائر
منتخب الجزائر
رباب الهواري

يستعد منتخب الجزائر لخوض مواجهة قوية أمام نظيره الزامبي، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2027، في لقاء يسعى خلاله أصحاب الأرض إلى تحقيق انطلاقة قوية في مشوار المنافسة على بطاقة التأهل.

ويستضيف ملعب حسين آيت أحمد مباراة الجزائر وزامبيا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالتصفيات، حيث يتطلع المنتخب الجزائري إلى استغلال إقامة اللقاء على أرضه ووسط جماهيره من أجل تحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في المجموعة التاسعة.

الجزائر تبحث عن بداية قوية أمام زامبيا

يدخل منتخب الجزائر المباراة بهدف تحقيق الانتصار، خاصة أن البداية القوية تمنح الفريق دفعة مهمة خلال مشوار التصفيات، وتساعده على المنافسة مبكرًا على صدارة المجموعة.

ويأمل المنتخب الجزائري في تقديم أداء قوي أمام جماهيره، وتحقيق نتيجة إيجابية تؤكد طموحاته في التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2027، التي يسعى خلالها إلى الظهور بصورة مميزة.

زامبيا يسعى لمفاجأة الجزائر

في المقابل، يخوض منتخب زامبيا المواجهة بحثًا عن الخروج بنتيجة إيجابية أمام المنتخب الجزائري، مستهدفًا تحقيق بداية جيدة في أولى مبارياته بالمجموعة التاسعة.

ويأمل المنتخب الزامبي في التعامل مع ضغط اللعب خارج ملعبه، والظهور بشكل متوازن أمام أصحاب الأرض، من أجل العودة بنتيجة تساعده في استكمال مشواره بالتصفيات بأفضل صورة ممكنة.

موعد مباراة الجزائر وزامبيا اليوم

من المقرر أن تنطلق مباراة الجزائر وزامبيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، اليوم الجمعة، ضمن الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.

القناة الناقلة لمباراة الجزائر وزامبيا

تُنقل مباراة الجزائر وزامبيا عبر شاشة بي إن سبورتس 4، ليتابع الجمهور العربي المواجهة المرتقبة بين المنتخبين في افتتاح مشوارهما بالتصفيات

منتخب الجزائر منتخب زامبيا اخبار الرياضة تصفيات أمم أفريقيا

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