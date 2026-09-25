ختام المرحلة الثانية من برنامج أملك في عملك بقرى مركز الفتح بأسيوط

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، ختام فعاليات المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي للشباب حول ريادة الأعمال والشمول المالي، والتي استهدفت عددًا من قرى مركز الفتح، وذلك في إطار مبادرة «أملك في عملك»، بهدف نشر ثقافة العمل الحر وتعزيز الوعي المالي لدى الشباب، وتأهيلهم لإقامة وإدارة مشروعات صغيرة ومتوسطة تسهم في تحسين مستوياتهم الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح محافظ أسيوط أن وحدة السكان بالمحافظة، بقيادة الدكتورة نسرين محروس، مدير الوحدة، نظمت سلسلة من ندوات "الشمول المالي وريادة الأعمال" بقرى مركز الفتح، شملت بني زيد وبني مر وبصرة والواسطى وعرب مطير، على التوالي، خلال الفترة من 3 إلى 21 سبتمبر الجاري، مشيرًا إلى أن البرنامج يأتي في إطار جهود المحافظة للتوسع في البرامج التدريبية والتوعوية التي تستهدف الشباب وتدعم قدراتهم في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال.

وأضاف اللواء محمد علوان أن تنفيذ البرنامج يأتي ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة التنمية المحلية ومؤسسة صناع الخير للتنمية، بالشراكة الاستراتيجية مع بنك مصر، ومتابعة الإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، وذلك في إطار جهود تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين، بما يتوافق مع أهداف الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030.

وأشار المحافظ إلى أن الفعاليات شهدت مشاركة نحو 1000 مستفيد من الشباب في الفئة العمرية من 21 إلى 45 عامًا، بحضور ومتابعة ناصر سالم علي، رئيس مركز ومدينة الفتح، ونوابه ورؤساء القرى، وبمشاركة منطقة الوعظ والإعلام الديني بقيادة الدكتور مرتجى عبد الرؤوف، مدير عام المنطقة، وبالتنسيق مع رؤساء القرى ومنسقي السكان، وبمشاركة عدد من الرموز الدينية والمجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني.

تقديم خدمات بنكية مجانية للمتدربين

ولفت اللواء محمد علوان إلى أن البرنامج تضمن تقديم خدمات بنكية مجانية للمتدربين وتسليم بطاقات «ميزة» البنكية، إلى جانب تعريف الشباب بالمستندات والإجراءات المطلوبة للتقدم للحصول على التمويل والدعم اللازم للمشروعات، والتوعية ببرامج التمويل المتاحة، فضلًا عن التدريب على مبادئ الشمول المالي وريادة الأعمال، وأسس التخطيط والإدارة المالية للمشروعات، وإعداد دراسات الجدوى، ودراسة احتياجات السوق ومتطلباته، بما يساعد الشباب على تحويل الأفكار إلى مشروعات قابلة للتنفيذ والاستمرار.

وأكد محافظ أسيوط استمرار تنفيذ البرامج التدريبية والتوعوية الموجهة للشباب، بما يسهم في نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، ورفع الوعي بالفرص التمويلية المتاحة، وتعزيز قدرات الشباب على التخطيط السليم وإدارة المشروعات، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويوفر فرصًا حقيقية للشباب للمشاركة في عملية التنمية وتحسين مستوى المعيشة.