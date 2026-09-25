تأييد حبس كروان مشاكل 6 أشهر وتغريمه 200 ألف في فيديو خادش

قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالإسكندرية، بقبول الاستئناف المقدم من «أ. م. ع»، الشهير بـ«كروان مشاكل»، شكلًا، وفي الموضوع بتأييد حكم حبسه لمدة 6 أشهر، وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه، عما نُسب إليه من نشر مقطع فيديو خادش للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.

تفاصيل الواقعة

وكانت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية قد قضت في وقت سابق بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة عامين، وكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، وتغريمه 200 ألف جنيه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، مع مصادرة المضبوطات، على خلفية اتهامه بنشر مقطع فيديو خادش للحياء العام والقيم عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام المتهم بنشر محتوى مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبرته جهات التحقيق خادشًا للحياء العام ومتضمنًا ما يمس القيم المجتمعية، لتُحال القضية إلى المحكمة الاقتصادية التي أصدرت حكمها السابق، قبل أن يتقدم المتهم باستئناف عليه.

وبنظر الاستئناف، أصدرت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالإسكندرية قرارها المتقدم، مؤيدة عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر والغرامة المالية البالغة 200 ألف جنيه.