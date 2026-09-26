العثور على جثة شاب مشنوقًا داخل منزله بوادي النطرون.. والتحريات تكشف ملابسات الواقعة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شاب في العقد الثاني من عمره، داخل منزله بمدينة وادي النطرون، في ظروف غامضة.

تفاصيل الواقعة

كان مستشفى وادي النطرون أخطر الأجهزة الأمنية بوصول شاب يدعى «م. ح»، مقيم بمدينة وادي النطرون، جثة هامدة، مع وجود آثار شنق حول الرقبة.

وعلى الفور، انتقل الرائد علي شاكر، رئيس مباحث وادي النطرون، برفقة فريق من معاونيه إلى موقع البلاغ، وبدأت أجهزة البحث إجراء التحريات الأولية للوقوف على تفاصيل الواقعة.

إخطار النيابة العامة

وبسؤال أهالي الشاب، أفادوا بأنهم عثروا عليه داخل المنزل مشنوقًا ومعلقًا في السقف، وعلى الفور جرى إخطار النيابة العامة التي أمرت بعرض الجثمان على الطب الشرعي، لبيان سبب الوفاة وتحديد توقيتها، والتأكد من مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتواصل مباحث وادي النطرون تحرياتها وجمع المعلومات اللازمة لكشف جميع ملابسات الواقعة، فيما تستكمل النيابة العامة الإجراءات القانونية في ضوء ما تسفر عنه أعمال الطب الشرعي والتحريات.