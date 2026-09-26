أول قسطرة استكشافية للقلب بمستشفى القناطر الخيرية.. فحص ناجح لشرايين مريضة دون انسدادات

نجح الفريق الطبي بمستشفى القناطر الخيرية في إجراء أول قسطرة استكشافية للقلب بالمستشفى، ضمن خطة مديرية الشئون الصحية للتوسع في تقديم الخدمات الطبية التخصصية داخل مستشفيات المحافظة، وتوفير الرعاية اللازمة للمرضى وفق معايير الجودة الطبية.

استقبلت وحدة القسطرة بالمستشفى مريضة تبلغ من العمر 55 عامًا، تعاني من آلام بالصدر وضيق في التنفس، مع وجود عدد من عوامل الخطورة، من بينها ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري، إلى جانب خضوعها سابقًا لجراحة لاستئصال الثدي.



وبعد توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات اللازمة، أظهر فحص الموجات الصوتية على القلب «الإيكو» بعض التغيرات التي استدعت إجراء قسطرة قلبية استكشافية، للتأكد من حالة الشرايين التاجية وعدم وجود أي انسدادات بها.



ونظرًا للتاريخ الجراحي السابق للمريضة، قرر الفريق الطبي إجراء القسطرة من خلال الشريان الفخذي (Femoral Approach)، حيث تمكن الفريق من فحص وتصوير الشرايين التاجية بالكامل.



وأظهرت نتائج القسطرة سلامة الشرايين التاجية وعدم وجود انسدادات بها، فيما خرجت المريضة من غرفة القسطرة بحالة صحية مستقرة، وتخضع للمتابعة والرعاية الطبية اللازمة تمهيدًا لخروجها، وفقًا لتقييم الفريق المعالج.



وأكدت إدارة مستشفى القناطر الخيرية أن إجراء أول قسطرة استكشافية للقلب بالمستشفى يمثل خطوة مهمة في تطوير الخدمات الطبية التخصصية، ويسهم في توفير الرعاية المتقدمة للمرضى داخل المستشفى، وتقليل الحاجة إلى تحويل الحالات لإجراء الفحوصات التخصصية خارجها.



ووجه مدير المستشفى الشكر للفريق الطبي والتمريضي والفني المشارك، تقديرًا لجهودهم وكفاءتهم وحرصهم على تقديم أفضل مستوى من الرعاية الطبية.



يأتي هذا الإنجاز ضمن جهود مديرية الشئون الصحية بالقليوبية المستمرة لدعم وتطوير الخدمات الطبية التخصصية ورفع كفاءة المستشفيات، بما يعزز تقديم خدمات صحية آمنة ومتطورة للمواطنين.