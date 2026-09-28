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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: تشجيع الاستثمارات ركيزة أساسية لزيادة الصادرات الصناعية

ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ
ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ
معتز الخصوصي

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك اتجاه لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب المصري.

وأوضح «الشهابي»، لـ"صدى البلد"، أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة؛ يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري.

وكان قد عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم جهود توطين صناعة الأجهزة الطبية في مصر.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن اللقاء تناول مستجدات مشروع توطين صناعة الأجهزة الطبية ومناقشة الخطوات التنفيذية اللازمة لدفعه نحو التنفيذ، بما يدعم زيادة القدرات الإنتاجية والتوسع التدريجي في التصنيع المحلي، إلى جانب بحث سبل دمج أحدث تقنيات الرعاية الصحية ضمن منظومة الخدمات الطبية.

إنشاء وتطوير وحدات متخصصة لعلاج مرضى السكتة الدماغية

وأضاف أن الاجتماع شهد متابعة مستجدات التعاون بين الوزارة وشركة فيليبس في إنشاء وتطوير وحدات متخصصة لعلاج مرضى السكتة الدماغية، ومناقشة سبل التوسع في تطبيق النماذج الناجحة وتعميمها بما يسهم في سرعة التعامل مع الحالات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

وبحث الجانبان دمج التكنولوجيا الطبية الحديثة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي، لرفع كفاءة الخدمات الصحية وتحسين جودة الرعاية.

وتابع المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش مقترح تطبيق حلول العناية المركزة «عن بُعد» على غرار النماذج المطبقة في معهد كارولينسكا بالسويد، بما يتيح الاستفادة من التقنيات الرقمية لمتابعة المرضى بعد خروجهم من المستشفى من خلال حلول المراقبة والمتابعة المنزلية.

من جانبها، أكدت أوزليم فيدانجي حرص الشركة على مواصلة استثماراتها في مصر وتطلعها إلى الاستفادة من إمكاناتها كمركز للتصدير إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، معربة عن تقديرها للشراكة والتعاون القائم مع الوزارة.

ناجي الشهابي الاستثمارات الصناعية التنمية الاقتصادية الصادرات الصناعية وزير الصحة والسكان

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