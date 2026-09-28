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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

25% خصم على الضريبة العقارية لهذه الفئات.. تعرف عليها

25% خصم على الضريبة العقارية لهذه الفئات.. تعرف عليها
25% خصم على الضريبة العقارية لهذه الفئات.. تعرف عليها
ولاء عادل

أعلنت مصلحة الضرائب العقارية عن تيسيرات جديدة أمام أصحاب الوحدات السكنية، تشمل خصمًا من قيمة الضريبة المستحقة ورفع حد الإعفاء الخاص بالسكن إلى 8 ملايين جنيه، مع إتاحة تقديم الإقرار وسداد الضريبة إلكترونيًا.

وقال محمد السيد، نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن صاحب الوحدة السكنية الذي يقدم إقراره قبل نهاية 30 سبتمبر يستفيد من خصم قدره 25% من الضريبة المستحقة عليه بدءًا من العام المقبل.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الساعة 6»، أن الخصم الجديد يطبق للمرة الأولى، ويأتي ضمن الإجراءات التي تستهدف تسهيل إجراءات تسجيل الوحدات وتشجيع المواطنين على تقديم الإقرارات.

تقديم إقرار الضرائب العقارية من الموبايل

وأوضح السيد أن تقديم الإقرار أصبح متاحًا إلكترونيًا من خلال تطبيق «الضرائب العقارية المصرية»، دون الحاجة إلى التوجه إلى مقر المصلحة.

ويبدأ المواطن بإنشاء حساب على التطبيق باستخدام رقم الهاتف وصورة بطاقة الرقم القومي، ثم يضيف الوحدات التي يمتلكها، سواء كانت داخل المحافظة التي يقيم بها أو في محافظات أخرى.

وأكد نائب رئيس المصلحة أن الخدمة مجانية، ولا تختلف الإجراءات إذا كان المواطن يمتلك وحدة واحدة أو أكثر.

خصم إضافي عند السداد مقدمًا

وبجانب خصم الـ25%، يحصل صاحب الوحدة السكنية على 5% إضافية إذا قدم الإقرار وسدد الضريبة المستحقة مقدمًا، ليصل إجمالي الخصم إلى 30% خلال العام المقبل.

وبالنسبة للوحدات غير السكنية، تصل نسبة الخصم إلى 10% عند تقديم الإقرار، ويمكن أن تضاف إليها 5% أخرى في حالة السداد مقدمًا، ليصل إجمالي الخصم إلى 15%.

السكن الخاص.. إعفاء حتى 8 ملايين جنيه

ومن بين التغييرات التي أعلنتها مصلحة الضرائب العقارية رفع حد الإعفاء الخاص بالسكن من مليوني جنيه إلى 8 ملايين جنيه من القيمة السوقية للوحدة.

وبحسب تصريحات نائب رئيس المصلحة، فإن الوحدة التي تبلغ قيمتها السوقية 8 ملايين جنيه أو أقل، وتندرج ضمن السكن الخاص، تكون معفاة من الضريبة.

لكن الإعفاء لا يعني عدم تسجيل الوحدة، إذ يجب على صاحبها تسجيلها وتقديم طلب إعفاء السكن الخاص من خلال التطبيق.

أما إذا تجاوزت قيمة الوحدة 8 ملايين جنيه، فلا يفقد المالك الإعفاء بالكامل، وإنما يستفيد منه حتى حد الـ8 ملايين جنيه، وتُحسب الضريبة على الجزء المتبقي فقط.

وضرب السيد مثالًا بوحدة تبلغ قيمتها السوقية 10 ملايين جنيه، موضحًا أن الضريبة المستحقة عليها بعد تطبيق حد الإعفاء تصل إلى نحو 1250 أو 1260 جنيهًا.

أين يمكن الحصول على مساعدة؟

ولمساعدة المواطنين في إنهاء الإجراءات، وفرت مصلحة الضرائب العقارية فرقًا للدعم في عدد من الأماكن، من بينها الأندية الرياضية وأجهزة المدن الجديدة.

ودعت المصلحة المواطنين إلى الاستفادة من هذه الفرق أو استخدام التطبيق الإلكتروني لتسجيل الوحدات وتقديم الإقرارات قبل انتهاء الموعد المحدد، للاستفادة من الخصومات المقررة.

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