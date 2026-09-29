قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عملوه ساندوتش.. حسام غالي يتحدث عن مصير حسام حسن وهجوم الجميع عليه
ارحلوا كفاكم عبثًا.. عصام الشوالي يفتح النار على لاعبي تونس بعد التعادل
على قلب رجل واحد.. أحمد شوبير يدعم منتخب مصر قبل مواجهة جنوب السودان
انفجارات عنيفة تهز كييف.. تحذيرات من صواريخ باليستية وهجوم جوي روسي
أمريكا والصين تتفقان على خفض رسوم واردات بقيمة 60 مليار دولار
صلاة الحاجة ودعاؤها المستجاب.. كيف تصليها وما الدعاء الوارد فيها؟
ما أسباب تراجع أسعار الذهب خلال التداولات الحالية؟.. رئيس الشعبة يجيب
زيادة متوقعة 5 أو 6%.. رئيس تجارية الجيزة يكشف مستقبل أسعار السلع الغذائية
كل ما تريد معرفته عن دونج فينج هيوج.. وكم سعرها في السعودية؟
لم أعرض عليهم شيئا.. ترامب ينفي تخفيف العقوبات أو الإفراج عن أموال إيرانية
زعيمة المعارضة بالسويد تفشل في تشكيل حكومة جديدة
أموال الضرائب.. إعلانات حكومية يظهر فيها ترامب تثير جدلًا قانونيًا بأمريكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قبل بدء التشغيل.. قانون حماية المستهلك يضمن حقك في رد قيمة الخدمة

تعبيرية
تعبيرية

حرص قانون حماية المستهلك على تنظيم حقوق المواطنين عند الحصول على خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية.

كما وضع ضمانات واضحة في حال عدم تنفيذ الخدمة بالمستوى المتفق عليه، بما في ذلك إعادة تقديم الخدمة أو رد مقابلها أو استبدال المنتجات الموردة.

ضوابط رد قيمة الخدمة


في هذا الصدد، نص القانون، علي أنه المستهلك الحق فى استرداد نقوده إذا لم يحصل على خدمة جيدة، سواء كان الأمر متعلق بشراء منتج، أو بتقديم خدمة الصيانات المنزلية.


ويضمن مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية صلاحية ما قام بتنفيذه من أعمال وما تم توريده من منتجات لمدة سنة على الأقل، ما لم يحدد الجهاز مدة أقل بالنظر إلى طبيعة الأعمال أو المنتجات، ويكون الضمان ثلاث سنوات على الأقل إذا كان العيب راجعا لغش أو إهمال جسيم.


ويلتزم المورد عند تحقق شروط المسئولية عن عدم الصلاحية بإعادة تقديم الخدمة أو برد مقابلها أو ما يجبر النقص فيها، وباستبدال ما تم توريده من المنتجات أو رد قيمتها، أو تنفيذ ما يقرره الجهاز عند الخلاف.


ويلتزم مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية بأن يسلم المستهلك وقت التعاقد وقبل مباشرة الأعمال المتعاقد عليها، إيصالا يثبت التعامل ومواصفاته والتكلفة المتوقعة، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويكون المورد مسئولا عن كل ضرر يلحقه أو يحدثه المنتج يرجع إلى طريقة استعماله استعمالا خاطئا إذا ثبت أن الضرر بسبب تقصير المورد في اتخاذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر أو التنبيه إلى احتمال وقوعه.

قانون حماية المستهلك حماية المستهلك قانون خدمة رد القيمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع مفاجئ وكبير في أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر

تراجع 150 جنيها في الجرام.. هبوط حاد في أسعار الذهب اليوم

محمد الشناوي

الشناوي يرفض العودة لمعسكر المنتخب قبل ودية جنوب إفريقيا

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 24 وصل 6915 جنيها

كأس السوبر المصري

مفاوضات خليجية بعد اعتذار الإمارات عن استضافة السوبر المصري

حسام حسن

حازم إمام عن محمد صلاح: دا ما ينفعش يتفاجئ بالتغيير

ترتجع كبير في أسعار سبائك الذهب اليوم الاثنين

الحق اشتري.. تراجع كبير في أسعار سبائك الذهب من 1 لـ100 جرام

الحريق

النيران التهمت الواجهة.. السيطرة على حريق بمحيط قسم شرطة الأزبكية| صور

رئيس شعبة المخابز: "التموين" تؤجل قرار زيادة الأسعار لمدة أسبوع

رئيس شعبة المخابز: «التموين» تؤجل قرار زيادة الأسعار لمدة أسبوع

ترشيحاتنا

شركة «إنفيديا» الأمريكية

منصة جديدة لحماية أنظمة الذكاء الاصطناعي من الاختراقات والمخاطر الأمنية

الشيخ محمد بن زايد ونتنياهو

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: زيارة نتنياهو إلى الإمارات جاءت بدعوة من محمد بن زايد

ترامب

"أكسيوس": ترامب مستعد لتخفيف العقوبات والإفراج عن أموال إيران مقابل تنازلات نووية

بالصور

بعد بكاء الأطفال بسبب المذاكرة.. ماذا يحدث لطفلك عند غضب الأب أثناء الدراسة؟

بكاء الاطفال
بكاء الاطفال
بكاء الاطفال

من ألم المعدة إلى العرق البارد.. أعراض غريبة قد تنذر بجلطة القلب

من ألم المعدة إلى العرق البارد.. أعراض غريبة قد تنذر بجلطة القلب
من ألم المعدة إلى العرق البارد.. أعراض غريبة قد تنذر بجلطة القلب
من ألم المعدة إلى العرق البارد.. أعراض غريبة قد تنذر بجلطة القلب

الفراخ النيئة في الثلاجة.. كم يوم تبقى آمنة قبل الطهي؟

الفراخ النيئة في الثلاجة.. كام يوم تفضل آمنة قبل الطهي؟
الفراخ النيئة في الثلاجة.. كام يوم تفضل آمنة قبل الطهي؟
الفراخ النيئة في الثلاجة.. كام يوم تفضل آمنة قبل الطهي؟

بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة

بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة
بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة
بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد