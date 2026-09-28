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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعرف على مبادرة خطوة لقرية أفضل بقرى مركز فارسكور بدمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

أجرى  الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط،  اليوم، جولة ميدانية بمركز ومدينة فارسكور، لمتابعة الأعمال الجارية ضمن مبادرة المحافظة «خطوة لقرية أفضل»، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب محافظ دمياط، والأستاذة فايزة فودة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور ، والأستاذة فيفي البرمبالي نائب رئيس الوحدة .

تفقد محافظ دمياط لقرى فارسكور 

واستهل «المحافظ» جولته بتفقد قرية أولاد خلف، حيث تابع الأعمال الجارية لتطوير وتمهيد مدخل القرية، و أعمال التشجير وزراعة وتنسيق الحدائق وتقليم وتهذيب الأشجار، ووجه المحافظ بصرف مكافأة مالية للأستاذ محمد العناني رئيس القرية ، تقديرًا للجهود المبذولة في تحسين المظهر الحضاري للقرية.

قريه الحوراني 


كما واصل محافظ دمياط جولته بتفقد قرية «الحوراني» لمتابعة تطوير وتجميل المدخل والبوابة،  كما تابع أعمال تلوين وتزيين جدران مدرسة الحوراني الابتدائية المشتركة، موجهًا كذلك بصرف مكافأة مالية للأستاذة نيفان جوده رئيس قرية الحوراني ، تقديرًا لما تم بذله من جهود في الارتقاء بالمظهر الحضاري للقرية .

وشهدت الجولة لقاء المحافظ بالحاجة فاطمة عثمان، رئيس جمعية توعية المرأة ورعايتها بالحوراني ، لمتابعة الأعمال التي تشارك فيها الجمعية لتحسين مظهر القرية والارتقاء بها ، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، و شملت تنفيذ ٨ مظلات لاستراحة المواطنين، و زراعة وتشجير المشتل التابع لمشروع «البنك الأخضر» بمركز ومدينة فارسكور ، وفي هذا السياق ، حيث أشاد المحافظ بالجهود المبذولة داخل المشتل لدعم منظومة التشجير  ، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من النباتات والأشجار اللازمة لأعمال التجميل والتشجير .

وفي إطار البدء في إشراك الجمعيات الأهلية في دعم ورفع كفاءة منظومة النظافة بالقرى ، تفقد الدكتور حسام الدين فوزي معدات النظافة والتجهيزات الجارية للجمعية للبدء في تنفيذ أعمال الجمع المنزلي للمخلفات، للحد من إلقاء المخلفات بصورة عشوائية بالترع والمصارف، والتخلص من التراكمات العشوائية للمخلفات.

وفي ختام جولته ، وجه محافظ دمياط الشكر لكافة القائمين على أعمال مبادرة «خطوة لقرية أفضل» والتي تأتي في إطار حرص محافظة دمياط على إحداث طفرة نوعية وسريعة في مستوى الخدمات الأساسية وتحسين البيئة الريفية بمختلف قرى المحافظة، والارتقاء بالمظهر الحضاري ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

دمياط محافظ دمياط حسام فوزي الحورانى

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